Його вважали загиблим у Оленівці: неймовірна історія пастора з Азовсталі

Пастора з Азовсталі Анатолія Волошина довгий час вважали загиблим під час теракту в Оленівці. Сини 64-річного чоловіка навіть не сподівалися побачити його живим, але після нещодавнього обміну полоненими Волошин зателефонував дітям та повідомив, що повернувся.

На мій город зайшли щури

Анатолій Волошин до повномасштабного вторгнення мешкав у Маріуполі. Він був пастором у протестантській церкві. Вранці 24 лютого він вирушив до військкомату, щоб захищати рідну країну.

"Мій дім, на мій город зайшли щури і їх треба виганяти з того городу, щоб вони не шкодили моїм овочам. З такими думками я прийшов військкомат", - згадує він.

Його взяли у територіальну оборону Маріуполя. Син Тимофій теж пішов у ТрО, але у Києві, бо вже давно мешкає у столиці.

Анатолій Федорович завантажував боєкомплекти, рив окопи, траншеї та бліндажі. А 14 березня потрапив під мінометний обстріл.

"Удар, мені стало боляче та важко дихати. Скло в машині вибило. На руці я бачив свою кістку", - розповів Волошин.

Потім він потрапив до лікарні, її також обстрілювали. Після – опинився з усіма у бункері Азовсталі. А з бункера – потрапив у полон.

Думав, що діти знають про мене

У Анатолія двоє дорослих синів - Женя та Тимофій. Сини майже рік намагалися дізнатися хоч щось про батька. Його ім'я бачили у списку бранців, але зв'язку з ним не було.

"Коли розбомбили Оленівку, передали інформацію, що батько там був", - кажуть сини.

Офіційної інформації вони не мали, але вони зробили висновки та думали, що батько загинув. А Волошин думав, що діти на нього чекають, але не шукають.

"Я думав, що Женя знає, що я в полоні, і зі мною все гаразд, і цим я жив", - розповів Анатолій.

На момент теракту Волошина вже не було в Оленівці. Його перевезли разом з іншими полоненими до Свердловська за півтора місяця до цього. Сини про це не знали, але вірити у загибель батька відмовлялися.

"Ми шукали по групах, бувало таке, що вночі я сяду і годину-дві гортаю всілякі групи в телеграмі, щоб хоч обличчя побачити", - розповідає син.

Влітку у Волошина з'явилася можливість зателефонувати – він виміняв дзвінок синові на хліб. Але помилився, коли номер набирав, переплутав цифри. Потрапив на хлопця, у якого голос схожий на його сина.

7 місяців без інформації

А за 7 місяців після теракту в Оленівці сини дізналися, що батько живий. Одному з них надіслали фотографію. Він спочатку не повірив, але потім надіслали ще одну фотографію – більшу.

Не встигли вони отямитися від радості, що батько живий, як на них обрушилася ще більша радість - Волошин потрапив до списку на обмін.

"Кожен обмін ми постійно дивилися. Тут перша фотографія на телефоні вискакує. Через 4 години після того, як я дізнався, що батька звільнили, він дзвонить мені телефоном і каже: Женя, я на території України. Кажу: я знаю, тату я знаю, що ти тут. Я радий тебе чути", - розповіли хлопці.

Пастор Анатолій Волошин був одним зі 130 звільнених із полону українців під час обміну 7 березня. Перше, що він отримав – український прапор та телефон, щоб зателефонувати рідним.

"Знаєш, тебе не забули. Нам там кричали, що Україна на вас не чекає і забули вас. Ви їй не потрібні, ви мотлох", - згадує пастор.

Вилікувати руку і в батальйон

Зараз Анатолій хоче якнайшвидше вилікувати руку, а після цього планує приєднатися до батальйону капеланів. Дуже хоче повернутися до рідного Маріуполя - але після того, як звідти проженуть останнього російського окупанта.

Зараз він насолоджується тим, що може побути разом із синами.

"Я мріяв про те, щоб побути з вами, ось так за столом посидіти, до лазні обов'язково підемо", - каже він дітям.

Його вже виписали зі шпиталю, і він виконав свою давню мрію – прогулявся парком. Це було єдине бажання – після двох місяців на Азовсталі, 10 місяців у російському полоні та ще місяця у госпіталі.