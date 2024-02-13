Візажистка розповіла секрети фірмового макіяжу Анджеліни Джолі (відео)

Секрети макіяжу Анджеліни Джолі

Джолі завжди виглядає приголомшливо, оскільки її природна краса викликає захват, а коли акторка підкреслює її макіяжем, то лише підкреслює свої риси обличчя.

Насправді ж кожна жінка є прекрасною по-своєму і макіяж - це гарний спосіб підкреслити свої переваги. А вони у кожної свої. У когось довгі вії, у когось пишні губи, у когось чіткі вилиці, а у когось виразні очі. Все це лише варто навчитися підкреслювати правильно.

Анджеліна та її візажисти вміють це робити, тому кожний її макіяж виглядає неймовірно доречно та вміє зачарувати, але й у неї є певні секрети, які розкрила українська візажистка.

Секрет макіяжу Анджеліни Джолі (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)

Для початку варто очистити та зволожити шкіру - це основа будь-якого макіяжу. Потім варто нанести щільний тон на шкіру, який має виглядати натурально, як у Джолі.

Акторка зажди сильно виділяє вилиці, аби її обличчя мало більш чіткі лінії, тому варто спочатку зробити контуринг обличчя за допомогою коричневого скульптора та щіточки, а також нанести на вилиці рум’яна натурального відтінку, як полюбляє Джолі.

Далі для закріплення чітких ліній треба пройтися по них консилером, а потім виділити всі випуклі частини обличчя ще раз сухим скульптором або ж можна взяти бронзер.

Макіяж очей треба починати з підведення міжреснички - для цього вам знадобиться чорний або коричневий олівець. Цікавим фактом є те, що у макіяжі Анджеліни завжди присутня легка стрілка "Cat eye". Її можна зробити за допомогою олівця та підводки, аби стрілка увійшла більш виразна та чітка. А також Джолі обирає натуральні відтінки тіней. Звісно, макіяж очей завершує туш.

Секрет макіяжу Анджеліни Джолі (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)

Для макіяжу губ треба взяти олівець у холодному нюдовому відтінку і трохи зайти за край губ, оскільки Анджеліна славиться пишними губами. А потім нафарбувати їх помадою такого ж відтінку, як і олівець. Але у середину треба додати більш світлий тон помади.

Для повноти образу можна зробити об’ємну укладку та зачесати волосся назад, адже це улюблена укладка Джолі.