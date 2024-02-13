Візажистка розповіла секрети фірмового макіяжу Анджеліни Джолі (відео)

Анджеліна Джолі вважається однією з найкрасивіших жінок у світі, на яку рівняються мільйони жінок і бажають бути хоч трохи схожою на неї. І завдяки певним технікам макіяжу це стало можливим.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео візажистки Оксани Бугай.
Джолі завжди виглядає приголомшливо, оскільки її природна краса викликає захват, а коли акторка підкреслює її макіяжем, то лише підкреслює свої риси обличчя.
Насправді ж кожна жінка є прекрасною по-своєму і макіяж - це гарний спосіб підкреслити свої переваги. А вони у кожної свої. У когось довгі вії, у когось пишні губи, у когось чіткі вилиці, а у когось виразні очі. Все це лише варто навчитися підкреслювати правильно.
Анджеліна та її візажисти вміють це робити, тому кожний її макіяж виглядає неймовірно доречно та вміє зачарувати, але й у неї є певні секрети, які розкрила українська візажистка.
Секрет макіяжу Анджеліни Джолі (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)
Для початку варто очистити та зволожити шкіру - це основа будь-якого макіяжу. Потім варто нанести щільний тон на шкіру, який має виглядати натурально, як у Джолі.
Акторка зажди сильно виділяє вилиці, аби її обличчя мало більш чіткі лінії, тому варто спочатку зробити контуринг обличчя за допомогою коричневого скульптора та щіточки, а також нанести на вилиці рум’яна натурального відтінку, як полюбляє Джолі.
Далі для закріплення чітких ліній треба пройтися по них консилером, а потім виділити всі випуклі частини обличчя ще раз сухим скульптором або ж можна взяти бронзер.
Макіяж очей треба починати з підведення міжреснички - для цього вам знадобиться чорний або коричневий олівець. Цікавим фактом є те, що у макіяжі Анджеліни завжди присутня легка стрілка "Cat eye". Її можна зробити за допомогою олівця та підводки, аби стрілка увійшла більш виразна та чітка. А також Джолі обирає натуральні відтінки тіней. Звісно, макіяж очей завершує туш.
Секрет макіяжу Анджеліни Джолі (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)
Для макіяжу губ треба взяти олівець у холодному нюдовому відтінку і трохи зайти за край губ, оскільки Анджеліна славиться пишними губами. А потім нафарбувати їх помадою такого ж відтінку, як і олівець. Але у середину треба додати більш світлий тон помади.
Для повноти образу можна зробити об’ємну укладку та зачесати волосся назад, адже це улюблена укладка Джолі.
Раніше ми розповідали про те, що Анджеліна Джолі натякнула, що хоче назавжди кинути акторську кар'єру.
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