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Визажистка рассказала секреты фирменного макияжа Анджелины Джоли (видео)

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)
Автор: Юлия Любченко

Анджелина Джоли считается одной из самых красивых женщин в мире, на которую равняются миллионы женщин и желают быть хоть чуть-чуть похожей на нее. И благодаря определенным техникам макияжа это стало возможным.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео визажистки Оксаны Бугай.

Секреты макияжа Анджелины Джоли

Джоли всегда выглядит потрясающе, поскольку ее природная красота вызывает восторг, а когда актриса подчеркивает ее макияжем, то лишь подчеркивает свои черты лица.

На самом же деле каждая женщина прекрасна по-своему и макияж - это хороший способ подчеркнуть свои преимущества. А они у каждой свои. У кого-то длинные ресницы, у кого-то пышные губы, у кого-то четкие скулы, а у кого-то выразительные глаза. Все это только стоит научиться правильно подчеркивать.

Анджелина и ее визажисты умеют это делать, поэтому каждый ее макияж выглядит невероятно уместно и умеет очаровать, но и у нее есть определенные секреты, которые раскрыла украинская визажистка.

Секрет макияжа Анджелины Джоли (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)

Для начала следует очистить и увлажнить кожу - это основа любого макияжа. Затем следует нанести плотный тон на кожу, которая должна выглядеть натурально, как у Джоли.

Актриса всегда сильно выделяет скулы, чтобы ее лицо имело более четкие линии, поэтому следует сначала сделать контуринг лица с помощью коричневого скульптора и щеточки, а также нанести на скулы румяна натурального оттенка, как любит Джоли.

Далее для закрепления четких линий нужно пройтись по ним консилером, а затем выделить все выпуклые части лица еще раз сухим скульптором или можно взять бронзер.

Макияж глаз нужно начинать с подвода межреснички - для этого вам понадобится черный или коричневый карандаш. Интересным фактом является то, что в макияже Анджелины всегда присутствует легкая стрелка Cat eye. Ее можно сделать с помощью карандаша и подводки, чтобы стрелка вошла более выразительная и четкая. А также Джоли выбирает натуральные оттенки теней. Конечно, макияж глаз завершает тушь.

Секрет макияжа Анджелины Джоли (фото: instagram.com/angelina_jolie.fans_)

Для макияжа губ нужно взять карандаш в холодном нюдовом оттенке и немного зайти за край губ, поскольку Анджелина славится пышными губами. А потом накрасить их помадой такого же оттенка, как и карандаш. Но внутрь нужно добавить более светлый тон помады.

Для полноты образа можно сделать объемную укладку и зачесать волосы назад, ведь это любимая укладка Джоли.

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