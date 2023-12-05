Анджеліна Джолі натякнула, що хоче назавжди кинути акторську кар'єру: до чого тут Бред Пітт

Анджеліна Джолі є однією з найуспішніших голлівудських актрис та найкрасивішою жінкою у світі, натякнула на завершення свого акторського шляху.

Про те, в чому причина такого рішення Джолі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на закордонне видання Daily Mail.

Анджеліна Джолі планує завершити акторську кар’єру

Анджеліна Джолі натякнула, що хоче назавжди кинути акторську кар’єру та залишити Лос-Анджелес, щоб проводити більше часу в Камбоджі після того, як вона втратила можливість вільно подорожувати на тлі запеклої битви за розлучення з Бредом Піттом.

48-річна актриса розповіла про свою неприязнь до Голлівуду, пояснивши, що вона вважає це "неглибоке" місце, і зізнавшись, що вона, ймовірно, ніколи б не стала актрисою, якби вона сьогодні розпочинала цей шлях.

Акторка пояснила, що хоче якнайшвидше переїхати, щоб комфортно цього жити у своєму домі в Азії, але лише до тих пір, поки її тривала судова битва з колишнім не дійде до фіналу.

Анджеліна Джолі натякає на завершення кар'єри (фото: instagram.com/angelina._.official_1)

Нагадаємо, що зіркова пара почала зустрічатися в далекому 2005 році та одружилася у 2014 році, але розлучилася через два роки, тобто у 2016 році - і з того часу вони перебувають у семирічному шлюборозлучному процесі через опіку над шістьма дітьми.

"Це частина того, що сталося після мого розлучення - я втратила можливість жити й подорожувати так само вільно, як раніше", - коментує ситуацію голлівудська діва.

Анджеліна Джолі також пожартувала, що у неї насправді більше немає соціального та особистого життя і що всі її найближчі друзі це біженці у Камбоджі.

Тож, коли нарешті всі судові моменти з Бредом Піттом будуть врегульовані, Джолі відправиться жити до іншої країни та не буде брати участі в акторській діяльності. Проте коли саме це станеться й Анджеліна нарешті відчує спокій та полегшення - поки невідомо.

Анджеліна Джолі натякає на завершення кар'єри (фото: instagram.com/angelina._.official_1)