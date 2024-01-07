Вікторія Бекхем показала свою ранкову б’юті-рутину без краплі макіяжу

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Вікторії.

Вікторія Бекхем показала свій ранковий догляд

49-річна зірка поділилася залаштунками свого домашнього життя продемонструвавши свій власний ранковий догляд за шкірою за допомогою косметичних засобів свого бренду

У відео, яке Бекхем записала без макіяжу, вона застосувала кілька продуктів зі своєї лінійки косметики у процесі.

"Тож я тут, у Нью-Йорку, я щойно очистила своє обличчя. Я без макіяжу і я збираюся показати вам, що я роблю щодня, що є частиною мого догляду за шкірою", - звернулась до прихильників Бекхем.

На відео вона одягнена у білий халат і була з рушником на голові. Жінка показує косметику на камеру свого телефону, перш ніж наносити кожен продукт окремо.

Першою була сироватка Cell Rejuvenating Power Serum, яку вона вичавила собі на долоню, розтерла руками й почала втирати в обличчя.

"І що мені подобається в цій потужній сироватці, так це те, що вона зовсім не липка. Мені подобається приділяти багато уваги області навколо очей. Тому що вона зволожує", - описує свої дії модельєрка.

"Я також помітила різницю в тонких зморшках навколо очей, використовуючи сироватку і мій зволожуючий крем Cell Rejuvenating Priming Moisturizer. Це так приємно відчувається на шкірі. Мені подобається", - каже Вікторія.

Бекхем також поділилася з шанувальниками ще одним секретом: вона масажує долоні всіма залишками продукту.

"Мені здається, що ми досить часто забуваємо про свої руки. Руки і шия такі ж важливі, як обличчя. І це те, що я роблю двічі на день, кожен день. Тепер я підготовлена ​​і готова нанести макіяж",- підсумувала у відео Бекхем.