Військовий пенсіонер розповів, як самотужки захопив у полон окупантів, яких сплутав із ЗСУ

Коли Росія напала на Україну, прикордонник Сергій Юрчак був на пенсії. Однак, не вагаючись, пішов захищати країну добровольцем. Службу він несе у Луганському прикордонному загоні.

Неподалік своїх позицій чоловік побачив військових і вирішив, що це українські воїни і вирішив підійти до них, щоб познайомитися.

Однак, вже на місці чоловік зрозумів, що помилився.

"Вони всі сплять. Я там мат через мат, починаю сваритися, війна йде, а ви спите. А вони в "коконах" всі, спальних мішках. Починають знімати кокони, бачу білі пов’язки й вже російську форму. То в першу секунду в мене ледь сердечко не вискочило", - розповів воїн.

Сергій Юрчак розповів, як самотужки взяв окупантів в полон (скрін)

Однак Юрчак не розгубився і взяв росіян під приціл автомата. Сам тим часом викликав підмогу. Коли підійшли побратими, то вони скрутили 5 російських окупантів.

Прикордонники зазначають, що зазвичай все відбувається далеко не так легко.

Інший військовий розповів, як опинився в оточенні

28-річний доброволець Ярослав Блинчук розповів, як потрапив в оточення. До війни він працював експедитором та жодного військового досвіду не мав.

Зокрема, він вимушений був упродовж двох тижнів просидіти разом з побратимами у лісі. На допомогу їм ніхто підійти не міг. Також через близькість ворога неможливим було також підвезення зброї та продовольства.

"Від нас метрів 150. Ми чули, як вони там хроплять. Ми воювали з бурятами - дикі люди, якщо чесно, їхня поведінка дуже цікава. Своїх навіть добивали, щоб не забирати поранених", - розповів Ярослав.

Ярослав Блинчук розповів, як опинився в оточенні (скрін)

До того ж він заявив, що виходили з оточення пішки. Знайшли обстріляну, але робочу "Газельку", в якій не відкривалися навіть двері, тому залазити довелося через вікна. Втім це не завадило їм на знайденому авто виїхати.