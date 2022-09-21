Военный пенсионер рассказал, как в одиночку захватил в плен оккупантов, которых спутал с ВСУ

Когда Россия напала на Украину, пограничник Сергей Юрчак был на пенсии. Однако, не сомневаясь, пошел защищать страну добровольцем. Службу он несет в Луганском пограничном отряде.

Недалеко от своих позиций мужчина увидел военных и решил, что это украинские воины и решил подойти к ним, чтобы познакомиться.

Однако уже на месте мужчина понял, что ошибся.

"Они все спят. Я там мат из-за мата, начинаю ссориться, война идет, а вы спите. А они в "коконах" все, спальных мешках. Начинают снимать коконы, вижу белые повязки и уже русскую форму. Это в первую секунду у меня чуть сердечко не выскочило", - рассказал воин.

Сергей Юрчак рассказал, как самостоятельно взял оккупантов в плен (скрин)

Однако Юрчак не растерялся и взял россиян под прицел автомата. Сам в это время вызвал помощь. Когда подошли собратья, они скрутили 5 российских оккупантов.

Пограничники отмечают, что, как правило, все происходит далеко не так легко.

Другой военный рассказал, как оказался в окружении

28-летний доброволец Ярослав Блинчук рассказал, как попал в окружение. До войны он работал экспедитором и никакого военного опыта не имел.

В частности, он вынужден был в течение двух недель просидеть вместе с собратьями в лесу. В помощь им никто подойти не мог. Также из-за близости врага невозможен был также подвоз оружия и продовольствия.

"От нас метров 150. Мы слышали, как они там храпят. Мы воевали с бурятами - дикие люди, если честно, их поведение очень интересное. Своих даже добивали, чтобы не забирать раненых", - рассказал Ярослав.

Ярослав Блинчук рассказал, как оказался в окружении (скрин)

К тому же он заявил, что выходили из окружения пешком. Нашли обстрелянную, но рабочую "Газельку", в которой не открывалась даже дверь, поэтому залезать пришлось через окна. Впрочем, это не помешало им на найденном авто уехать.