"Мы маленько выпили с танкистами и пошли не в ту сторону": оккупант рассказал, как попал в плен

Пленный российский военный рассказал, как оказался в Украине, о "двухсотых, трехсотых", пьянстве в лавах "могучей путинской армии".

Солдат рассказывает, как попал в Украину. Мол, уснул, а проснулся уже на территории нашей страны от взрывов.

"В четыре утра я пошел спать в десант. Сидя уснул я. Просыпаюсь я уже утром от взрывов. Танки уже, БМП наши взрываются от мин. Мы уже въехали (в Украину. - Ред.)", - говорит военный.

Затем, по словам пленного, каждый день были "двухсотые", "трехсотые", обстрелы.

"Всем страшно стало... Ну маленько выпили с танкистами… Ну чуть левее взял", - рассказывает пленный.

В итоге военные ВС РФ пошли не к своим, а к украинским военным. Где их и взяли в плен.