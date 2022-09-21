Катували та залишили у кущах: колишній військовий з Ізюма розповів про звірства окупантів
Під час окупації міста Ізюм Харківської області російські окупанти застосовували тортури до цивільних та військовослужбовців. Колишній військовий Олександр Глушка розповів, що останні два тижні окупації він провів ув'язненим у руїнах поліцейської дільниці.
Про це пише Reuters.
За словами чоловіка, російські військові застосовували під час тортур електричні дроти.
Зазначимо, що Олександр воював проти окупантів на сході України з 2018 по 2020 рік. Він заявив, що загарбники в Ізюмі жахливими методами дізнавались інформацію про місцезнаходження бійців територіальної оборони.
Чоловік зазначив, що після затримання не міг ні стояти, ні говорити, і півтора місяці лікувався від цього стану в Ізюмській центральній міській лікарні. Він сказав, що російські війська прийшли до нього додому у травні, бо хтось повідомив їм, що він раніше служив в українській армії.
Коли окупанти знайшли його військові документи, то відвели його до підвалу поблизу лікарні з мішком на голові, де били протягом п'яти днів. Весь цей час його руки та ноги були зв'язані за спиною у позі для тортур, яка відома у правоохоронних органах та силових колах колишнього Радянського Союзу як "ластівка". До того ж росіяни не давали ні їжі, ні води.
Після тривалих тортур окупанти його звільнили, і випадкові перехожі знайшли чоловіка та надали допомогу.
"Вони перетягнули мене через дорогу і залишили в кущах. Можливо, вони думали, що я помру", - сказав він.
Коли окупанти знову затримали чоловіка
Окрім того, у серпні окупанти знову прийшли за ним і у спідній білизні та з мішком на голові доставили його у відділення поліції. Тоді військові застосовували електрику, тому жодних слідів не залишилося.
Олександр сказав, що після того, як росіяни пішли, його та інших затриманих було звільнено з камер 10 вересня.
"Я плакав від радості, коли побачив першого українського солдата. Я вже почав прощатися з собою. Я заплакав і сказав: "Брате, можна тебе обійняти?", - підсумував чоловік.
Раніше ЗСУ показували занедбані позиції окупантів у Харківській області.
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