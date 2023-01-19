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Військовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фото

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Донецьк, Четвер 19 січня 2023 16:30
Військовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фото Захисник освідчився дівчині на Донеччині (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Юлія Гаюк

Боєць батальйону ЗСУ "Карпатська Січ" зробив пропозицію руки та серця своїй коханій, коли вона приїхала до нього в Донецьку область. Для дівчини це стало справжньою несподіванкою.

Зворушливу історію кохання розповіло подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови на своїй сторінці в Instagram.

Як військовий освідчився на фронті

Дівчина Діана приїхала до свого хлопця, який зараз служить у ЗСУ з позивним "Торето". Як тільки вона дісталася місця призначення, її чекали не найкращі новини: у місто нібито зайшли ДРГ.

У зв'язку з цим усіх цивільних будуть евакуйовувати з бази до загострення ситуації. Самого Торето Діана так і не встигла побачити, однак по неї повинні були приїхати його побратими.

Уже за хвилину в кімнату увірвалися люди у формі та зі зброєю. Вони почали вимагати документи. Насправді ж це були побратими самого Торето. Проте, за словами Костянтина Ліберова, вони відіграли на "ура".

Військовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фотоВійськовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фото

Побратими Торето нібито перевіряють документи Діани (фото: instagram.com/libkos)

За сценарієм розіграшу, Діану підозрювали в співпраці з ДРГ, тому її терміново потрібно відвезти в штаб із зав'язаними очима.

Військовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фотоВійськовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фото

Діану виводять на вулицю (фото: instagram.com/libkos)

Коли дівчина вийшла на вулицю, замість озброєних чоловіків на неї чекав коханий Торето із величезним букетом червоних троянд.

У результаті наречена сказала "Так", що найближчі побратими відсвяткували з парою в тихому затишному колі.

Військовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фотоВійськовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фотоВійськовий освідчився дівчині прямо на лінії зіткнення: зворушливі фото

"Торето" робить коханій пропозицію (фото: instagram.com/libkos)

Раніше ми розповідали, як офіцер Нацгвардії зробив пропозицію коханій на концерті Іво Бобула.

Також ми розповідали про те, як боєць "Азовсталі" освідчився дівчині в самому пеклі.

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Донецька область стосунки кохання