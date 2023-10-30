Військовий Михайло Панчишин сказав, що робитиме після перемоги у "Голосі країни"

Михайло Панчишин поділився творчими планами

У "Сніданку з 1+1" Михайло поділився своїми емоціями, які відчуває після перемоги, а також розповів про творчі плани з Пивоваровим. Хлопець сказав, що це лише початок спільного шляху з Артемом.

Незабаром тренер разом зі своїм переможцем презентують першу спільну роботу, яка вже заінтригувала глядачів та прихильників артистів. Оскільки спільний трек Панчишина і Пивоварова було написано на слова Ліни Костенко.

“Через три тижні ми випускаємо спільну пісню з Артемом та усіма іншими учасниками нашої команди. Ця пісня була створена на слова живої української легенди - поетеси Ліни Костенко, яка люб’язно дозволила покласти її вірш "Відмикаю світанок скрипковим ключем" на музику. Разом із командою ми вже записали пісню і зняли кліп, тому дуже скоро презентуємо його і сподіваємось на вашу підтримку”, - каже Михайло в ефірі “Сніданку з 1+1”.

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Також Артем Пивоваров зазначив, що після перемоги вони вирішили передати переможну нагороду на благодійність.

"Зараз ми хочемо офіційно оголосити, що цей кубок ми розіграємо на наших сторінках у соціальних мережах, тому хочемо звернутись до нашої багатомільйонної аудиторії, до наших українців, щоб вони донатили, адже ці кошти будуть спрямовані на адресну підтримку наших військових, а саме підрозділу Михайла "Бойові бобри", - каже Артем.

Наприкінці ефіру Михайло дав пораду всім, хто має справу з військовими, що повертаються додому. Він сам пройшов цей шлях і точно знає, про що говорить, адже навіть на проекті він переживав ці емоції. Але його зірковий тренер не давав йому можливості нічого не робити.

"Військовому, який повертається після окопів та бойових дій, дуже важко. Йому нічого не цікаво, нічого не хочеться і тільки друзі, наставники можуть витягнути з цього стану. Для мене такою людиною став Артем, він постійно казав: давай, це твій шлях, треба його проживати. Ти прокидаєшся зранку і нічого не хочеться робити, а потім ти включаєшся і люди, які у тебе вірять, вдихають життя. Я хотів би, щоб кожен військовий, який повертатиметься, мав друзів, рідних, які будуть його підтримувати, займати якимись справами і цим реабілітувати військового", - каже Панчишин.

Михайло Панчишин став переможцем "Голосу країни-13" і поділився планами (фото: пресс-служба "1+1 Україна")