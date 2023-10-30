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Военный Михаил Панчишин сказал, что будет делать после победы в "Голосі країни"

Михаил Панчишин поделился творческими планами (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Юлия Любченко

На телеканале "1+1 Украина" в прямом эфире прошел долгожданный суперфинал европейского сезона "Голоса країни-13", где стало известно имя победителя - им стал военный Михаил Панчишин.

А о том, какие планы после победы у Михаила Панчишина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на пресс-службу "1+1 Украина".

Михаил Панчишин поделился творческими планами

В "Сніданку з 1+1" Михаил поделился своими эмоциями, которые испытывает после победы, а также рассказал о творческих планах с Пивоваровым. Молодой человек сказал, что это только начало общего пути с Артемом.

Вскоре тренер вместе со своим победителем презентуют первую совместную работу, которая уже заинтриговала зрителей и поклонников артистов. Поскольку общий трек Панчишина и Пивоварова был написан на слова Лины Костенко.

"Через три недели мы выпускаем общую песню с Артемом и всеми другими участниками нашей команды. Эта песня была создана на слова живой украинской легенды - поэтессы Лины Костенко, которая любезно позволила положить ее стихотворение "Отключаю рассвет скрипичным ключом" на музыку. Вместе с командой мы записали песню и сняли клип, поэтому очень скоро презентуем его и надеемся на вашу поддержку”, - говорит Михаил в эфире “Сніданку с 1+1”.

Скриншот

Также Артем Пивоваров отметил, что после победы они решили передать победную награду на благотворительность.

"Сейчас мы хотим официально объявить, что этот кубок мы разыграем на наших страницах в социальных сетях, поэтому хотим обратиться к нашей многомиллионной аудитории, к нашим украинцам, чтобы они донатили, ведь эти средства будут направлены в адресную поддержку наших военных, а именно подразделения Михаила "Бойові бобри", - говорит Артем.

В конце эфира Михаил дал совет всем, кто имеет дело с возвращающимися домой военными. Он сам проделал этот путь и точно знает, о чем говорит, ведь даже на проекте он испытывал эти эмоции. Но его звездный тренер не давал ему возможности ничего не делать.

"Военному, который возвращается после окопов и боевых действий, очень тяжело. Ему ничего не интересно, ничего не хочется и только друзья, наставники могут вытащить из этого состояния. Для меня таким человеком стал Артем, он постоянно говорил: давай, это твой путь, нужно его проживать.Ты просыпаешься утром и ничего не хочется делать, а потом ты включаешься и люди, которые в тебя верят, вдыхают жизнь. Я хотел бы, чтобы каждый военный, который будет возвращаться, имел друзей, родных, которые будут его поддерживать, занимать какими-то делами и этим реабилитировать военного", - говорит Панчишин.

Михаил Панчишин стал победителем "Голоса країни-13" и поделился планами (фото: пресс-служба "1+1 Украина")

Ранее мы рассказывали, как Михаил Панчишин стал победителем "Голоса страны-13" .

А также читайте о том, что скандальная звезда "Голоса страны" выпустила песню о детях.

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Артем ПивоваровГолос країни