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Голос країни 2023. Хто став переможцем 13 сезону вокального шоу

Понеділок 30 жовтня 2023 00:40
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Голос країни 2023. Хто став переможцем 13 сезону вокального шоу Хто став переможцем Голоса країни-13 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Щойно на каналі 1+1 відбувся грандіозний суперфінал шоу "Голос країни-13". Переможцем проєкту став ветеран війни Михайло Панчишин, який є учасником команди тренера Артема Пивоварова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на останній випуск вокального шоу.

Як пройшов суперфінал "Голосу країни-13"

За результатом глядацького голосування до суперфіналу шоу потрапили два учасники - Юрій Городецький із команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова.

Голос країни 2023. Хто став переможцем 13 сезону вокального шоу

Суперфіналісти "Голосу країни-13" (фото: скріншот)

У третьому етапі фіналу "Голосу країни-13" вокалісти виконали пісні, з якими вони розвернули крісла тренерів на етапі "сліпих прослуховуванях".

Так, Юрій Городецький вийшов на сцену з композицією "Києве мій", а Михайло Панчишин - "Невідомий солдат".

Отже, за результатом глядацького голосування перемогу у 13 сезоні вокального шоу "Голос країни" здобув Михайло Панчишин.

Голос країни 2023. Хто став переможцем 13 сезону вокального шоу

Михайло Панчишин (фото: instagram.com/ptashkin.music)

Нещодавно ми розповідали, що скандальна зірка "Голосу країни" випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу.

Також ми називали 7 нових хітових українських пісень для приємного осіннього настрою.

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