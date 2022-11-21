Військовий, якого бабуся зустрічала на колінах у Херсоні, розповів про цей зворушливий момент

Боєць каже, що в той момент його емоції були через край.

Відео зі звільненого Херсону зворушили всіх українців. Проте найбільше сліз викликала зустріч бабусі та онука-військового. Жінка зустрічала свого рідного захисника, стоячи на колінах.

Про це він розповів в ефірі 1+1.

Героєм чуттєвого відео виявився військовий із 59 бригади із позивним "Арчі". Хлопець каже, що момент зустрічі стався абсолютно випадково та не був запланованим.

"Ми їхали на оперативне завдання через вулицю, на якій я жив. І, проїжджаючи повз будинок, зовсім випадково побачив, хвіртка була відчинена. І я побачив, що стоїть бабуся, ми одразу зупинили машину", - каже боєць.

Він розповідає, що згадуючи цей момент, хоче проживати його знову та знову.

У ході розмови виявилося, що бабуся "Арчі" була активною партизанкою на боці ЗСУ. До неї навіть приходили росіяни, про що внук безсумівно знає.

"У мене є відео, де вони приходили до нас додому... Так вийшло, що я - член "Нацкорпусу" у Херсоні. Вони приходили додому з моїм фото, стверджуючи, що я небезпечний для РФ", - згадує боєць.

Окрім того, окупанти штовхали його бабусю, порпалися в речах. Тож мотивації повернутися додому стало більше, що й сталося, зізнається "Арчі".

Як бабуся зустріла онука?

12 листопада у мережу потрапило відео зустрічі бабусі, яка пережила окупацію Херсону, та внука, який звільняв місто. Відео показав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - написав він.