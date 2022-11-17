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Розтяжки у школах, мінні пастки та масові поховання: що зробили окупанти у Херсонській області

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Херсонська область, Четвер 17 листопада 2022 17:56
Розтяжки у школах, мінні пастки та масові поховання: що зробили окупанти у Херсонській області Що зробили окупанти у Херсоснькій області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області поліцейські проводять розчистку деокупованих населених пунктів. Правоохоронці обстежують місця обстрілів, виявляють тіла вбитих та закатованих українців, знешкоджують залишені загарбниками боєприпаси.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в Telegram.

За його словами, безчинства російських окупантів на території Херсонської області вражають навіть досвідчених правоохоронців.

Зокрема, окупанти залишили розтяжки у школах, мінні пастки та розбиту техніку.

"На деокупованій Херсонщині криміналісти Київщини оглядають штаби окупантів, допомагають документувати воєнні злочини загарбників. Поліцейські виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів", - написав Нєбитов.

Також він зазначив, що росіяни масово замінували навчальні заклади регіону.

"Відверто вражає безчинство, влаштоване загарбниками у навчальних закладах. Нині вибухотехніки знешкоджують залишені окупантами небезпечні боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Розтяжки у школах, мінні пастки та масові поховання: що зробили окупанти у Херсонській областіРозтяжки у школах, мінні пастки та масові поховання: що зробили окупанти у Херсонській областіРозтяжки у школах, мінні пастки та масові поховання: що зробили окупанти у Херсонській областіУ Херсонські області російські окупанти залишили розтяжки у школах (t.me/andrii_nebytov)

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні бабуся на колінах зустрічала свого онука-військового.

Також ми показували нові фото позицій окупантів у Херсонській області. Там вони залишили гори сміття та техніки.

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