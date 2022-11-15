"Ми охороняємо СБУ": у Херсоні в'язні "відшили" окупантів, які пропонували їм співпрацю

У Херсоні в'язні СІЗО відмовили окупантам у співпраці та навіть не виходили зі своїх камер. Натомість вони охороняли будівлю СБУ в місті, аби її не зайняв і не пошкодив ворог.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів колишній заступник голови Національної поліції України Вячеслав Аброськін.

"25 років прослужив у кримінальній поліції, 2014-1017 рр. пройшов війну, відповідно думав, що бачив майже все, але помилявся", - пише колишній працівник правоохоронних органів.

Він розповідає, що до нього на вулиці в Херсоні звернувся колишній оперативник Євген Калінін. Раніше його засудили до дев'яти років ув'язнення за скоєння ДТП.

Чоловік розповів, що росіяни вигнали їх із камер СІЗО та попросив організувати його охорону, адже там залишилися особові справи засуджених. А ще попросив забрати труп іншого ув'язненого.

Херсонський слідчий ізолятор (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Приїхавши до слідчого ізолятора, поліцейські зустріли іншого чоловіка, довічно засудженого Вадима Ковальчука, який шукав правоохоронців, щоб здатися. Він також розповів, що вони з товаришами охороняли від росіян будівлю СБУ, коли ті випустили всіх в'язнів.

"Нас було 15, двоє не вийшли з камери, залишилися чекати повернення охорони, частина побігла на окуповану територію…, а ми втрьох охороняємо будівлю СБУ", - розповів Ковальчук.

В'язні Херсонського СІЗО (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)