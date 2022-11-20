Зеленський про звільнення Херсона: це аналогія битв, які ставали переломними
Операція зі звільнення Херсона для України є аналогією переломних битв у минулих війнах. Успіх ЗСУ посилив упевненість українців у перемозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.
"Визвольна операція наших Сил оборони у Херсоні є для України аналогією багатьох битв минулого, що ставали переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога - хоча ще й доводилося воювати заради неї", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що українці після звільнення Херсона ще більше упевнилися у майбутній перемозі над Росією.
Фото: Зеленський порівняв звільнення Херсона з переломними битвами (t.me/V_Zelenskiy_official)
Нагадаємо, українські військові 11 листопада повідомили, що зайшли до Херсону.
Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що операція зі звільнення міста тривала з початку вересня.
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