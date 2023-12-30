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В Україні тестують "броньовані колеса" для бойових пікапів: в чому їх особливість

Субота 30 грудня 2023 11:06
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В Україні тестують "броньовані колеса" для бойових пікапів: в чому їх особливість Фото: RunFlat (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні тестують спеціальні вставки в автомобільних шинах, які допоможуть продовжувати рух навіть з пробитими чи пошкодженими колесами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"RunFlat - це спеціальні вставки в автомобільні шини, які дають змогу машині їхати навіть на пробитих чи пошкоджених колесах. Особливо актуально під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставки провізії Силам оборони. Військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку - вони зможуть продовжити рух до безпечного місця", - відзначив Федоров.

Фото: RunFlat (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

За словами міністра, вставки не поступатимуться світовим моделям й вироблені з матеріалів, які не схильні до передчасного руйнування. Розробники планують масове виробництво й розширення модельного ряду на великі броньовані машини.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначив президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

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