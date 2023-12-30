Военные показали поля на Авдеевском направлении и это стоит увидеть каждому: "Не декорации, реальность"

Что происходит на фронте (иллюстративное фото: Getty Images)

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала, что происходит на Авдеевском направлении. Военные отметили, что эти фото демонстрируют реальность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бригады.