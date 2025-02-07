Ікони стилю. Топ-10 найкрасивіших і вражаючих смартфонів, які підкорили світ за 15 років

За останні 15 років мобільна індустрія пережила безліч революційних змін, і не останню роль у цьому зіграли смартфони з приголомшливим дизайном.

Про 10 найкрасивіших і найбільш вражаючих смартфонів, які залишили свій слід в історії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Nextbit Robin

Nextbit Robin - це унікальний смартфон з незвичайним дизайном і концепцією. У 2015 році компанія Nextbit запустила кампанію на Kickstarter, представляючи Robin як хмарний телефон з мінімальною залежністю від внутрішньої пам'яті.

Незважаючи на початковий інтерес і успішний збір коштів, відгук про його продуктивність був стриманим, і в 2017 році Razer купила Nextbit, припинивши виробництво Robin.

Незважаючи на це, дизайн Robin став яскравим прикладом сміливих рішень, включно з двокольоровою спинкою та аквамариновою колірною гамою, а також унікальними аксесуарами та змінами в Android, які зробили телефон приємнішим у використанні та сприйнятті.

Nextbit Robin (фото: Android Authority)

HTC One M7

HTC One M7 став легендарним смартфоном завдяки своєму дизайну, який залишив слід в історії мобільних пристроїв. Його корпус із металу та суцільнометалева конструкція були не лише естетично привабливими, а й технічно досконалими.

Телефон був оснащений чудовими фронтальними динаміками і камерою, а також зручною оболонкою HTC Sense та інтерфейсом BlinkFeed. Єдиним недоліком була відсутність бездротової зарядки через металевий корпус, але в іншому це був майже ідеальний Android-смартфон.

HTC One M7 (фото: Android Authority)

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge був першим смартфоном із вигнутим дисплеєм, який дійсно справив враження. Унікальний дизайн із вигинами по всьому корпусу, включно з кутами і задньою частиною, надавав пристрою відчуття преміальності.

Цей телефон став успішним поверненням після невдалого Galaxy S6, допомагаючи Samsung зміцнити свої позиції на ринку і виділитися серед конкурентів, таких як iPhone.

Незважаючи на те, що вигнуті екрани вже не в тренді, Galaxy S7 Edge назавжди залишиться в пам'яті завдяки своєму приголомшливому дизайну.

Samsung Galaxy S7 Edge (фото: Android Authority)

Google Pixel 5

Google Pixel 5, випущений у 2020 році, став спробою реінкарнації бренду Pixel після невдачі Pixel 4. Попри те, що продажі були помірними, його компактний розмір, унікальні елементи дизайну та преміальний металевий корпус із підтримкою бездротової зарядки зробили його привабливим.

Pixel 5 використовував унікальний сплав, що дозволяв підтримувати бездротову зарядку, незважаючи на металевий корпус, що додавало міцності та довговічності. Однак, вибір середнього процесора замість флагманського чипа не виправдав очікувань, і пізніше Google повернувся до флагманських рішень у Pixel 6.

Google Pixel 5 (фото: Android Authority)

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro був одним з найкрасивіших смартфонів, випущених компанією, і став останнім флагманом "старого" OnePlus перед тим, як компанія була інтегрована в OPPO.

Його дзеркальне оздоблення кольору Morning Mist змінювало колір залежно від освітлення, тож власники не хотіли користуватися ним у чохлі. Смартфон також мав найпотужніший процесор свого часу, поліпшену камеру й один із найкращих дисплеїв року.

OnePlus 9 Pro залишиться в пам'яті як найкрасивіша модель компанії.

OnePlus 9 Pro (фото: Android Authority)

Essential Phone

Essential Phone був одним із найбільш захопливих релізів в історії Android. Він був розроблений творцем Android, Енді Рубіном, і вирізнявся унікальним корпусом з титану і кераміки, а також екраном "від краю до краю" з першим вирізом у верхній частині.

Телефон мав майже стандартну версію Android і отримував оновлення швидше, ніж деякі моделі Pixel. Однак камера залишала бажати кращого, а ексклюзивність і висока ціна не допомогли телефону досягти успіху на ринку.

Незважаючи на це, Essential Phone назавжди залишиться в пам'яті як приклад того, що можливо, якщо компанія по-справжньому думає про дизайн смартфонів.

Essential Phone (фото: Android Authority)

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 був одним із найпривабливіших смартфонів, випущених компанією. Він виділявся своїм акцентом на симетрію і деталі, що зробило його унікальним на момент виходу в 2017 році.

Смартфон мав корпус з металу, що надає йому преміального вигляду, а також був одним з перших з дисплеєм HDR, що забезпечувало відмінну якість зображення.

Також варто відзначити Xperia XZ1 Compact - зменшену версію цього пристрою, яка також вирізнялася чудовим дизайном і викликала ностальгію за компактними телефонами.

Sony Xperia XZ1 (фото: Android Authority)

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus був випущений як частина серії Galaxy Note 10 в 2019 році і став одним з найкрасивіших смартфонів. Його модель Aura Glow із дзеркальною задньою панеллю змінювала колір залежно від освітлення, надаючи пристрою динамічного і приголомшливого вигляду.

Смартфон також вирізнявся плавними вигнутими боками, які створювали ефект "рамки" навколо телефону, посилюючи його візуальну привабливість.

Samsung Galaxy Note 10 Plus (фото: Android Authority)

Nexus 4

Nexus 4, випущений у співпраці з LG, був одним із найкрасивіших телефонів свого часу. Його відмінною особливістю була скляна задня панель, прикрашена маленькими зірчастими крапками, які створювали ефект блиску при світлі.

Цей смартфон був не тільки візуально привабливим, а й пропонував чистий Android, отримуючи оновлення швидше за більшість інших пристроїв. Незважаючи на завершення лінійки Nexus і відхід LG з ринку, Nexus 4 залишиться в пам'яті як один із найкрасивіших телефонів.

Nexus 4 (фото: Android Authority)

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4 XL виділявся своєю привабливою зовнішністю. Його матові бічні рамки забезпечували не тільки естетичну привабливість, а й зручне захоплення, а помаранчева кнопка живлення ставала яскравим акцентом.

Модель у кольорі "Oh So Orange" була одним із найсміливіших рішень у дизайні смартфонів. Незважаючи на комерційний провал, Pixel 4 залишив яскраве враження завдяки своєму дизайну.

Google Pixel 4 XL (фото: Android Authority)