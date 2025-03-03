Вышел первый смартфон для детей: что известно о Fusion X1

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 компания HMD представила HMD Fusion X1 - первый смартфон из новой линейки, ориентированной на семейное использование.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт китайский сайт в сфере технологий Gizmochina .

Характеристики смартфона HMD Fusion X1

HMD Fusion X1 стал первым смартфоном новой линейки, ориентированной на семейное использование. Разработанный в сотрудничестве с Xplora, он предоставляет родителям расширенные возможности для мониторинга и регулирования использования смартфона их ребенком.

Устройство работает по подписке Xplora (от 4,99 евро в месяц), предлагая такие функции, как отслеживание местоположения в реальном времени с обновлением каждые 20 секунд, удаленное управление, экстренный SOS-сигнал и уведомления о низком заряде батареи.

Смартфон оснащен 108-мегапиксельной ИИ-камерой, аккумулятором на 5 000 мА/ч, а также технологией разблокировки по лицу и отпечатку пальца. Благодаря модульному дизайну Fusion пользователи могут персонализировать устройство с помощью сменных панелей Outfits, добавляющих дополнительные функции.

Для минимизации отвлекающих факторов предусмотрен "Режим школы", ограничивающий использование определенных приложений во время учебы. Корпус имеет защиту от брызг по стандарту IP54, что делает его устойчивым к повседневным нагрузкам.

HMD Fusion X1 (фото: Gizmochina)

Что еще представила HMD

Компания еще показала кнопочные модели HMD 130 и 150 Music, а также раскладушку HMD 2660 Flip.

HMD 130 и 150 Music - телефоны для любителей музыки, оснащенные мощными 2-ваттными динамиками, поддержкой FM-радио, Bluetooth 5.0 и возможностью расширения памяти до 32 ГБ с помощью microSD. Их аккумулятор способен держать заряд в режиме ожидания до месяца.

HMD 130, 150 Music (фото: Gizmochina)

HMD 2660 Flip - раскладушка с 2,8-дюймовым основным экраном, дополнительным 1,77-дюймовым дисплеем, крупными кнопками и 0,3-мегапиксельной камерой. В устройстве также предусмотрена экстренная кнопка для вызова помощи, что делает его удобным для тех, кто хочет избавиться от отвлекающих факторов смартфонов.

HMD 2660 Flip (фото: Gizmochina)

Цена и доступность

HMD Fusion X1 поступит в продажу в мае 2025 года по цене 290 долларов (12 050 гривен).

HMD 130 и 150 Music - 37 долларов (1 535 гривен), HMD 2660 Flip – 87,5 долларов (3 630 гривен).

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