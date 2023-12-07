UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вийшов доступний смартфон, який можна розблокувати по відбитку долоні

Незвичайний та доступний смартфон, екран якого можна розблокувати долонею (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Realme представила у Китаї свій новий флагманський смартфон Realme GT5 Pro. Цей новий апарат об'єднує останній флагманський процесор Qualcomm, висококонтрастний екран, передову камерну систему і ряд інших видатних характеристик.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на одне із провідних світових джерел інформації про мобільні телефони GSMArena.

Характеристики смартфона

Смартфон Realme GT5 Pro оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм, що має роздільну здатність 2780×1264 пікселів, частоту оновлення 144 Гц і частоту дискретизації дотику 2 160 Гц.

Realme GT5 Pro (фото: Realme)

Екран забезпечує пікову яскравість 4 500 нит і підтримує ШІМ-регулювання (широтно-імпульсна модуляція) підсвічування з частотою 2160 Гц. В основі смартфона лежить 4-нм восьмиядерний чіп Snapdragon 8 Gen 3 із графічним прискорювачем Adreno 750.

Екран Realme GT5 Pro (фото: Realme)

Флагман пропонує 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та варіанти вбудованої пам'яті на 256/512 ГБ або 1 ТБ типу UFS 4.0. Охолодження пристрою забезпечується значною випарною камерою площею 12 000 кв. міліметрів.

Акумулятор ємністю 5 400 мА/год підтримує провідну зарядку потужністю 100 Вт і бездротову зарядку на 50 Вт. Також передбачено реверсивну бездротову зарядку на 10 Вт.

Камера основної системи ідентична тій, що використовується в OnePlus 12. Головний модуль оснащений 50-мегапіксельним сенсором LYT-808 розміром 1/1,4 дюйма. Пристрій включає камеру з перископічним зумом на 50 Мп і надширококутну камеру на 8 Мп.

Основна камера ідентична тій, що встановлена в OnePlus 12, але дві інші ззаду відрізняються (фото: Realme)

Особливі функції смартфона

Смартфон Realme GT5 Pro має незвичайну функцію зчитування жестів, включаючи розблокування екрана долонею, вважаючи цей метод безпечним. Він також оснащений стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos, лінійним вібромотором для тактильної віддачі, камерою для селфі на 32 Мп та задньою панеллю з веганської шкіри. Захист IP64 забезпечує пристрій від пилу та бризок води.

Смартфон можна розблокувати долонею (фото: Realme)

Задня панель виконана з веганської шкіри (фото: Realme)

Ціна пристрою

Смартфон Realme GT5 Pro доступний для замовлення в Китаї з сьогоднішнього дня, поставки почнуться 14 грудня.

Вартість Realme GT5 Pro 12/256 Гбайт дорівнює 3 298 юанів (близько 16 980 гривень), версія з 16 і 256 Гбайт пам'яті коштує 3 598 юанів (близько 18 520 гривень), модель з 16/512 Гбайт пам'яті - 3 898 юанів (близько 20 050 гривень), Pro на 16 Гбайт і 1 Тбайт обійдеться в 4 198 юанів (близько 21 600 гривень).

Читайте також наш матеріал про майбутній смартфон Apple, який матиме найбільший екран в історії iPhone.

А ще ми писали про вихідців з Apple, які офіційно представили гаджет, що "одного дня замінить смартфон".

Читайте РБК-Україна в Google News
смартфони