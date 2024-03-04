Вийшло велике оновлення Windows 11: які важливі зміни з'явилися

Microsoft Copilot

"Другий пілот" тепер став більш інтелектуальним та функціональним, значно розширивши свої можливості. ШІ-помічник збагатився новими плагінами, що дозволяє взаємодіяти з різними сервісами, такими як OpenTable, Instacart, Shopify, Klarna, Kayak та іншими.

Крім того, було покращено та розширено навички, що дозволяють керувати різними аспектами комп'ютера, такими як електроживлення, екранний диктор, кошик тощо, з використанням голосових запитів. Нижче наведено деякий список оновлених навичок.

Нові можливості Copilot (фото: TechRadar)

Команди для Microsoft Copilot

Для зміни параметрів

Увімкнення або вимкнення режиму енергозбереження

Надання інформації про систему або пристрій

Запит інформації про стан акумулятора

Допомога з очищенням сховища

Управління спеціальними можливостями

Активація "Екранного диктора"

Активація "Голосового доступу"

Запуск "Екранної лупи"

Зміна розміру тексту

Запуск "Живих субтитрів"

Увімкнення режиму високої контрастності

Увімкнення набору тексту голосом

Взаємодія із системою

Отримання інформації про доступні бездротові мережі

Отримання IP-адреси пристрою

Запит інформації про вільне місце на диску

Очищення кошика

Додаткові оновлення компонентів

Покращені "Фотографії"

Нове значуще оновлення для даної системної утиліти представлено функцією під назвою Generative Erase. Ця можливість дозволяє видалити небажані елементи та об'єкти із зображень всього одним кліком, грунтуючись на алгоритмах штучного інтелекту.

Гумка здатна ефективно усувати навіть значні області на фотографіях, при цьому зберігаючи оригінальну колірну гаму та інтелектуально відновлюючи віддалені частини, створюючи враження, що фотографія не піддавалася редагуванню. Функція Generative Erase тепер доступна у вкладці "Ретуш".

Прокачаний Clipchamp

Відеоредактор навчився видаляти з відеороликів так звану тишу - паузи, які в реальному житті є нормою, а у роликах виглядають незграбно.

Зв'язок із телефоном

Взаємодія між смартфонами, що працюють під керуванням Android, та операційною системою Windows 11 стала більш інтегрованою. Тепер, окрім зручного доступу до фотографій та скріншотів з мобільного пристрою, з'явилася функція використання смартфона в якості веб-камери для комп'ютера.

Нові "розумні" вікна

Організація вікон стала більш передовою. Тепер макети можуть автоматично адаптуватися до запущених утиліт, що забезпечує ефективніше використання робочого простору та грамотну організацію робочого процесу.

Нові "розумні" вікна (фото: BleepingComputer)

Індивідуальна стрічка віджетів

Тепер користувачі мають можливість індивідуального налаштування стрічки віджетів, класифікуючи їх за такими категоріями, як "ігри", "новини" та інші. Також, за бажанням, вони можуть приховати Microsoft News, при цьому опція залишилася в наявності.

"Поділитися" стало легше

Microsoft покращила опції обміну файлами, додавши підтримку додатків, таких як WhatsApp, Snapchat та інших, що спростило процес обміну контентом.

Повне розгортання Windows 11 "Moment 5" (KB5034848) із представленими нововведеннями та доповненнями заплановано на 12 березня у рамках "патчового" вівторка. Прискорену інсталяцію оновлення можна здійснити самостійно через "Центр оновлення Windows" - воно вже доступне.