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Вышло крупное обновление Windows 11: какие важные изменения появились

Это первое масштабное обновление системы в 2024 году с массой полезных нововведений и улучшений (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Обновление "Moment 5" или "February 2024 Moment" стало доступным для всех пользователей Windows 11 версий 22H2 и 23H2, начиная с 29 февраля. Оно внесло значительные улучшения в функционал, такие как оптимизация работы ИИ-помощника Copilot, усовершенствования в "Голосовом доступе", а также в приложении "Фотографии" и другие инновации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт BleepingComputer, освещающий новости технологий и предлагающий бесплатную компьютерную помощь через свои форумы.

Microsoft Copilot

"Второй пилот" теперь стал более интеллектуальным и функциональным, значительно расширив свои возможности. ИИ-помощник обогатился новыми плагинами, что позволяет взаимодействовать с различными сервисами, такими как OpenTable, Instacart, Shopify, Klarna, Kayak и другими.

Кроме того, были улучшены и расширены навыки, позволяющие управлять различными аспектами компьютера, такими как электропитание, экранный диктор, корзина и т. д., с использованием голосовых запросов. Ниже представлен некоторый список обновленных навыков.

Новые возможности Copilot (фото: TechRadar)

Команды для Microsoft Copilot

Для изменения параметров

  • Включение или отключение режима энергосбережения
  • Предоставление информации о системе или устройстве
  • Запрос информации о состоянии аккумулятора
  • Помощь с очисткой хранилища

Управление специальными возможностями

  • Активация "Экранного диктора"
  • Активация "Голосового доступа"
  • Запуск "Экранной лупы"
  • Изменение размера текста
  • Запуск "Живых субтитров"
  • Включение режима высокой контрастности
  • Включение набора текста с помощью голоса

Взаимодействие с системой

  • Получение информации о доступных беспроводных сетях
  • Получение IP-адреса устройства
  • Запрос информации о свободном месте на диске
  • Очистка корзины

Дополнительные обновления компонентов

Улучшенные "Фотографии"

Новое значимое обновление для данной системной утилиты представлено функцией под названием Generative Erase. Эта возможность позволяет удалить нежелательные элементы и объекты с изображений всего одним кликом, основываясь на алгоритмах искусственного интеллекта.

Ластик способен эффективно устранять даже значительные области на фотографиях, при этом сохраняя оригинальную цветовую гамму и интеллектуально восстанавливая удаленные части, создавая впечатление, что фотография не подвергалась редактированию. Функция Generative Erase теперь доступна во вкладке "Ретушь".

Прокачанный Clipchamp

Видеоредактор научился удалять из видеороликов так называемую тишину - паузы, которые в реальной жизни являются нормой, а в роликах выглядят неуклюже.

Связь с телефоном

Взаимодействие между смартфонами, работающими под управлением Android, и операционной системой Windows 11 стало более интегрированным. Теперь, помимо удобного доступа к фотографиям и скриншотам с мобильного устройства, появилась функция использования смартфона в качестве веб-камеры для компьютера.

Новые "умные" окна

Организация окон стала более передовой. Теперь макеты могут автоматически адаптироваться к запущенным утилитам, что обеспечивает более эффективное использование рабочего пространства и грамотную организацию рабочего процесса.

Новые "умные" окна (фото: BleepingComputer)

Индивидуальная лента виджетов

Теперь у пользователей есть возможность индивидуальной настройки ленты виджетов, классифицируя их по таким категориям, как "игры", "новости" и другие. Также, по желанию, они могут скрыть Microsoft News, при этом данная опция осталась в наличии.

"Поделиться" стало легче

Microsoft улучшила опции обмена файлами, добавив поддержку приложений, таких как WhatsApp, Snapchat и других, что упростило процесс обмена контентом.

Полное развертывание Windows 11 "Moment 5" (KB5034848) с представленными нововведениями и дополнениями запланировано на 12 марта в рамках "патчевого" вторника. Ускоренную установку обновления можно осуществить самостоятельно через "Центр обновления Windows" - оно уже доступно.

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