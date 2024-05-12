"Вийшла передати людям світло і молитву". Jerry Heil прокоментувала виступ у фіналі Євробачення 2024

Співачка Jerry Heil прокоментувала свій з Alyona Alyona виступ у фіналі Євробачення 2024.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал виконавиці.
Так, виконавиця вийшла на зв'язок з прихильниками одразу після завершення виступу на сцені в Мальме.
"Зараз буду передивлятися виступ! я вийшла передати людям і біль, і світло, і молитву, тому увійшла в якийсь особливий стан і памʼятаю лише його, а не те, що робила!", - написала вона.
Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Також знаменитість зазначила, що запам'ятала цей стан, Альону і "цю неймовірну синергію".
"Тепер справа за вами, ШАНОВНІ ДІВИ ТА ЛЮДИ!", - додала співачка і закликала голосувати на номер 2.
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