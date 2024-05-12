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"Вышла передать людям свет и молитву". Jerry Heil прокомментировала выступление в финале Евровидения 2024

Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Jerry Heil прокомментировала свое с Alyona Alyona выступление в финале Евровидения 2024.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал исполнительницы.

Подробности

Так, исполнительница вышла на связь с поклонниками сразу после завершения выступления на сцене в Мальме.

"Сейчас буду пересматривать выступление! Я вышла передать людям и боль, и свет, и молитву, поэтому вошла в какое-то особое состояние и помню только его, а не то, что делала!", - написала она.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Также знаменитость отметила, что запомнила это состояние, Алену и "эту невероятную синергию".

"Теперь дело за вами, уважаемые ДЕВЫ И ЛЮДИ!", - добавила певица и призвала голосовать на номер 2.

 

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