Вышла ОС Android 14: что в ней нового, какие характеристики (фото, видео)

4 октября в рамках презентации новых смартфонов и часов Google объявила о выходе операционной системы Android 14, находившейся на стадии тестирования с февраля этого года. Первыми ее получат владельцы смартфонов Pixel.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Главной особенностью обновленной ОС стала кастомизация внешнего облика. Особое внимание разработчики уделили экрану блокировки, где можно настраивать различные обои, часы и отображаемую информацию. Для быстрой настройки доступны готовые шаблоны. Кроме того, пользователи могут настраивать ярлыки приложений.

Внешний вид ОС Android 14 (скриншот: Android Police)

В Android 14 представлена новая монохромная тема, использующая фон в оттенках серого для приложений, а не установленные обои. Также поддерживается Ultra HDR. Особой изюминкой является генератор обоев на основе искусственного интеллекта, где пользователь может ввести текстовое описание, и алгоритмы создадут соответствующее изображение. Первоначально эта функция будет доступна только на смартфонах Pixel 8 и 8 Pro.

Обновление также включает в себя некоторые новые функции безопасности, такие как глубокая поддержка ключей доступа, защита конфиденциальных данных и использование шестизначного PIN-кода для экрана блокировки. В системе также появилась платформа Health Connect, позволяющая хранить данные о здоровье непосредственно на устройстве, подобно Apple Health.

В рамках обновления представлены новые функции, связанные с безопасностью (gif: Android Police)

Другие нововведения в Android 14 включают улучшенные функции Google Камеры, раздельную регулировку звука рингтона и сообщений, оповещения со вспышкой и многие другие полезные функции.

Обновления уже начали рассылать на эти устройства

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 7a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 4a 5G

Поддерживаемые модели других производителей смартфонов начнут получать Android 14 до конца этого года.