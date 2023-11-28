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Війна тут ні до чого. Стало відомо, чому Ротару перестала з’являтися на публіці

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка України Софія Ротару не з’являється на публіці, так як не хоче знову захворіти на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар інсайдера для видання OBOZ.UA.

Софія Ротару намагається себе убезпечити

Виконавиця у лютому минулого року важко перенесла такий штам коронавірусу як "Омікрон", і зараз вона боїться повторного зараження.

Саме тому артистка намагається обмежувати себе у спілкуванні з людьми.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Також інсайдер розповів, що саме Ротару допомогла виїхати з України своєму онуку Анатолію Євдокименку.

Завдяки фінансовій допомозі зіркової бабусі Анатолій має змогу проживати та будувати кар’єру музиканта за кордоном.

Анатолій Євдокименко (фото: ()

Нещодавно спадкоємець зірки давав два інтерв'ю. У них він лише мимохідь пригадував про війну, яка досі триває в Україні. 

Сама ж співачка мешкає у своєму будинку під Києвом, в селищі П’ятихатки. Разом із нею перебуває її син Руслан.

Софія Ротару з онуком та сином (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Нещодавно відомий телеведучий різко висловився про чоловіків, які незаконно втікають з України.

Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес потішила новиною, на яку чекали 20 років.

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