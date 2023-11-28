Війна тут ні до чого. Стало відомо, чому Ротару перестала з’являтися на публіці

Софія Ротару намагається себе убезпечити

Виконавиця у лютому минулого року важко перенесла такий штам коронавірусу як "Омікрон", і зараз вона боїться повторного зараження.

Саме тому артистка намагається обмежувати себе у спілкуванні з людьми.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Також інсайдер розповів, що саме Ротару допомогла виїхати з України своєму онуку Анатолію Євдокименку.

Завдяки фінансовій допомозі зіркової бабусі Анатолій має змогу проживати та будувати кар’єру музиканта за кордоном.

Анатолій Євдокименко (фото: ()

Нещодавно спадкоємець зірки давав два інтерв'ю. У них він лише мимохідь пригадував про війну, яка досі триває в Україні.

Сама ж співачка мешкає у своєму будинку під Києвом, в селищі П’ятихатки. Разом із нею перебуває її син Руслан.

Софія Ротару з онуком та сином (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)