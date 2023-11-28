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Война здесь ни при чем. Стало известно, почему Ротару перестала появляться на публике

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Народная артистка Украины София Ротару не появляется на публике, так как не хочет снова заболеть коронавирусом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий инсайдера для издания OBOZ.UA.

София Ротару пытается себя обезопасить

Исполнительница в феврале прошлого года тяжело перенесла такой штамм коронавируса, как "Омикрон", и сейчас она боится повторного заражения.

Именно поэтому артистка пытается ограничивать себя в общении с людьми.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Также инсайдер рассказал, что именно Ротару помогла выехать из Украины своему внуку Анатолию Евдокименко.

Благодаря финансовой помощи звездной бабушки Анатолий имеет возможность проживать и строить карьеру музыканта за рубежом.

Анатолий Евдокименко (фото: ( )

Недавно наследник звезды давал два интервью. В них он лишь вскольз вспоминал о войне, которая продолжается в Украине.

Сама же певица проживает в своем доме под Киевом, в поселке Пятихатки. Вместе с ней находится ее сын Руслан.

София Ротару с внуком и сыном (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Недавно известный телеведущий резко высказался о мужчинах, которые незаконно убегают из Украины.

Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес порадовала новостью, которую ждали 20 лет.

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