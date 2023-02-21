Вийдуть ідеальними: що додати в деруни, щоб вони не темніли

Смачна та швидка у приготуванні страва з картоплі - деруни. Тісто для такої страви, яке не темніє - мрія усіх. Є секретний інгредієнт, який зробить деруни ідеальними.
Рецептом смачних дерунів поділився кулінар Володимир Ярославський в Instagram.
За словами кулінара, щоб картопля не темніла, потрібно додати в тісто сметану і цибулю.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку картоплю потрібно натерти на дрібній тертці. Цибулю можна швидко перебити в блендері.
Далі перекладіть картоплю в миску, додайте борошно, цибулю, яйце, сметану, сіль і добре перемішайте.
Після цього розігрійте олію на сковороді, викладіть картоплю ложкою та обсмажте з двох боків до готовності.
В кінці підсмажені гарячі деруни подавайте зі сметаною.
Додамо, щоб сира терта картопля довго не потемніла, можна влити в неї трохи гарячого молока. Також можна використовувати не терку, а кухонний комбайн. Тоді картопля не встигне потемніти.
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