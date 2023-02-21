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Вийдуть ідеальними: що додати в деруни, щоб вони не темніли

Що зробити, щоб деруни не темніли (fried-potato-pancakes)
Автор: Тетяна Самарук

Смачна та швидка у приготуванні страва з картоплі - деруни. Тісто для такої страви, яке не темніє - мрія усіх. Є секретний інгредієнт, який зробить деруни ідеальними.

Рецептом смачних дерунів поділився кулінар Володимир Ярославський в Instagram.

За словами кулінара, щоб картопля не темніла, потрібно додати в тісто сметану і цибулю.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • картопля - 480 г;
  • цибуля - 90 г;
  • яйця - 1 шт.;
  • сметана - 60 г;
  • борошно - 50 г;
  • сіль до свого смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку картоплю потрібно натерти на дрібній тертці. Цибулю можна швидко перебити в блендері.

Далі перекладіть картоплю в миску, додайте борошно, цибулю, яйце, сметану, сіль і добре перемішайте.

Після цього розігрійте олію на сковороді, викладіть картоплю ложкою та обсмажте з двох боків до готовності.

В кінці підсмажені гарячі деруни подавайте зі сметаною.

Додамо, щоб сира терта картопля довго не потемніла, можна влити в неї трохи гарячого молока. Також можна використовувати не терку, а кухонний комбайн. Тоді картопля не встигне потемніти.

Раніше ми повідомляли, як швидко зварити квасолю за секретним рецептом кулінарів.

Також ми писали, як приготувати деруни з броколі, які обов'язково сподобаються усім.

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деруниВолодимир ЯрославськийРецептикулінар