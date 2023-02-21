Вийдуть ідеальними: що додати в деруни, щоб вони не темніли

За словами кулінара, щоб картопля не темніла, потрібно додати в тісто сметану і цибулю.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

картопля - 480 г;

цибуля - 90 г;

яйця - 1 шт.;

сметана - 60 г;

борошно - 50 г;

сіль до свого смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку картоплю потрібно натерти на дрібній тертці. Цибулю можна швидко перебити в блендері.

Далі перекладіть картоплю в миску, додайте борошно, цибулю, яйце, сметану, сіль і добре перемішайте.

Після цього розігрійте олію на сковороді, викладіть картоплю ложкою та обсмажте з двох боків до готовності.

В кінці підсмажені гарячі деруни подавайте зі сметаною.

Додамо, щоб сира терта картопля довго не потемніла, можна влити в неї трохи гарячого молока. Також можна використовувати не терку, а кухонний комбайн. Тоді картопля не встигне потемніти.