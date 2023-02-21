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Выйдут идеальными: что добавить в деруны, чтобы они не темнели

Что сделать, чтобы деруны не темнели (fried-potato-pancakes)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусное и быстрое в приготовлении блюдо из картофеля - деруны. Тесто для такого блюда, которое не темнеет - мечта всех. Есть секретный ингредиент, который сделает деруны идеальными.

Рецептом вкусных дерунов поделился кулинар Владимир Ярославский в Instagram.

По словам кулинара, чтобы картофель не темнел, нужно добавить в тесто сметану и лук.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель - 480 г;
  • лук - 90 г;
  • яйца - 1 шт.;
  • сметана - 60 г;
  • мука - 50 г;
  • соль по своему вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала картофель нужно натереть на мелкой терке. Лук можно быстро перебить в блендере.

Далее переложите картофель в миску, добавьте муку, лук, яйцо, сметану, соль и хорошо перемешайте.

После этого разогрейте растительное масло на сковороде, выложите картофель ложкой и обжарьте с двух сторон до готовности.

В конце поджаренные горячие деруны подавайте со сметаной.

Добавим, чтобы сырой тертый картофель долго не потемнел, можно влить в него немного горячего молока. Также можно использовать не терку, а кухонный комбайн. Тогда картофель не успеет потемнеть.

Раньше мы сообщали, как быстро сварить фасоль по секретному рецепту кулинаров.

Также мы писали, как приготовить деруны из брокколи, которые обязательно понравятся всем.

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