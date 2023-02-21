Выйдут идеальными: что добавить в деруны, чтобы они не темнели

По словам кулинара, чтобы картофель не темнел, нужно добавить в тесто сметану и лук.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

картофель - 480 г;

лук - 90 г;

яйца - 1 шт.;

сметана - 60 г;

мука - 50 г;

соль по своему вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала картофель нужно натереть на мелкой терке. Лук можно быстро перебить в блендере.

Далее переложите картофель в миску, добавьте муку, лук, яйцо, сметану, соль и хорошо перемешайте.

После этого разогрейте растительное масло на сковороде, выложите картофель ложкой и обжарьте с двух сторон до готовности.

В конце поджаренные горячие деруны подавайте со сметаной.

Добавим, чтобы сырой тертый картофель долго не потемнел, можно влить в него немного горячего молока. Также можно использовать не терку, а кухонный комбайн. Тогда картофель не успеет потемнеть.