Готовим деруны по-новому: этот секретный ингредиент понравится всем

Пожалуй, не существует такого человека, которое не любит деруны. Это простое блюдо обычно готовят на обед или ужин. Однако, если добавить начинку или совместить в дерунах овощи, то можно получить новое блюдо.

Рецепт дерунов из брокколи опубликован в кулинарном блоге "carrot.raw в Instagram.