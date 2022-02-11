Готовим деруны по-новому: этот секретный ингредиент понравится всем
Пожалуй, не существует такого человека, которое не любит деруны. Это простое блюдо обычно готовят на обед или ужин. Однако, если добавить начинку или совместить в дерунах овощи, то можно получить новое блюдо.
Рецепт дерунов из брокколи опубликован в кулинарном блоге "carrot.raw в Instagram.
В частности, такое небанальное сочетание делает блюдо сытным и достаточно диетическим.
Для приготовления потребуется следующие ингредиенты:
- картофель - 4 шт;
- яйца - 2 шт;
- рисовая мука - 3 ст. л;
- брокколи - 7-8 соцветий;
- соль, перец;
- красный лук;
- чеснок.
Способ приготовления:
Сначала картофель почистите и натрите.
Затем возьмите брокколи, помойте и измельчите. Лук и чеснок тоже нужно измельчить.
Далее смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец. Все тщательно перемешайте.
Деруны жарьте с обеих сторон до готовности.
Приятного аппетита!
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