Вийдіть отсюда, розбійники: украинцы об увеличении финансирования АП

Офис Владимира Зеленского увеличит финансирование в 2020 году на 39,4 миллиона гривен. Об этом идет речь в тексте проекта госбюджета, опубликованном на сайте парламента. В связи с этим украинцы в Facebook под публикацией РБК-Украина выразили свое негодование.

Отметим, что в Госбюджете на 2019 на обслуживание президента Петра Порошенко было выделено 947,2 миллиона гривен (на 10% меньше, чем в 2018 году), пишет издание "Буквы". В то время, как в 2020 году расходы на президента Владимира Зеленского предлагают снова повысить на 4,2% до 986,6 миллионов гривен.

В проекте госбюджета на 2020 год также предлагается выделить на Аппарат Верховной рады из общего фонда госбюджета 1 967 млн грн, что на 0,2% больше, чем в 2019 году (1 964 млн грн).

Украинцы не видят оснований для увеличения финансирования Администрации Президента в 2020 году:

Наверное, все, кто приходят, начинают с себя, любимых... традиция, однако... Но нам же обещали всех новых и все по-новому! Не слышу восторженных аплодисментов...

Я никак не отношусь, а вот 73% имеют прямое отношение. Пусть радуются. "И нет других забот" и расходов у "зубожілого" государства...

Ого! Расходы на офис увеличивают... Наверное, все же решили купить Вовчику лисапед. Бронированный...

Чего молчат те, кто выбирал? Жаль только, что все нормальные страдают! А как это было видно еще до выборов!!!!! Жаль, что так много слепых!

Все по-прежнему: вместо сокращения и урезания - деребан бюджета.

Видно, ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ новый велосипед решили купить для Голобородьки))))))

Все верно: сокращаем госфинансирование украинского кинематографа, так куда-то же эти деньги надо пристроить, чтобы не лежали зря (((

Нужно думать о зарплатах простых людей.

Слуги должны хорошо кушать, чтоб силы были.

Проверяйте факты. Лучше смотрите видео.

Вийдіть отсюда, розбійники.

Зеленский увеличит финансирование АП в 2020 году - реакция украинцев (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планирует переместить Офис президента, а на улице Банковой создать художественный музей.