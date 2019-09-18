Вийдіть отсюда, розбійники: украинцы об увеличении финансирования АП

Офис АП планирует увеличить расходы на 4,1%
Офис Владимира Зеленского увеличит финансирование в 2020 году на 39,4 миллиона гривен. Об этом идет речь в тексте проекта госбюджета, опубликованном на сайте парламента. В связи с этим украинцы в Facebook под публикацией РБК-Украина выразили свое негодование.
Отметим, что в Госбюджете на 2019 на обслуживание президента Петра Порошенко было выделено 947,2 миллиона гривен (на 10% меньше, чем в 2018 году), пишет издание "Буквы". В то время, как в 2020 году расходы на президента Владимира Зеленского предлагают снова повысить на 4,2% до 986,6 миллионов гривен.
В проекте госбюджета на 2020 год также предлагается выделить на Аппарат Верховной рады из общего фонда госбюджета 1 967 млн грн, что на 0,2% больше, чем в 2019 году (1 964 млн грн).
Украинцы не видят оснований для увеличения финансирования Администрации Президента в 2020 году:
Зеленский увеличит финансирование АП в 2020 году - реакция украинцев (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планирует переместить Офис президента, а на улице Банковой создать художественный музей.