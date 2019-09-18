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Парламентские фракции начали подавать предложения к бюджету-2020

Новости » Политика    18.09.2019 - 10:50
Парламентские фракции начали подавать предложения к бюджету-2020
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первыми подали предложения представители фракции ОПЗЖ и группы "За будущее"

Отдельные парламентские фракции уже передали свои предложения к проекту закона "О государственном бюджете на 2020 год". Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина

Нардеп напомнила, что фракциям парламента было предложено направить свои вопросы и предложения премьер-министру.

"Когда речь идет о рутинной работе и предложениях правительству, давайте поговорим, не крича и не пытаясь кого-то унизить. К сожалению, ко мне не обращалась "Европейская солидарность". Обратилась группа "За будущее" и ОПЗЖ. Знаю, что уже определен им премьер-министром график, дата время и место, когда они будут встречаться. Они уже наработали законопроекты и поправки, а также предложения по бюджету", - заявила Верещук.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 15 сентября подал в Верховную раду проект закона "О государственном бюджете на 2020 год".

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год, который правительство Алексея Гончарука подало в Верховную раду, запланировано увеличение доходов и расходов госбюджета на 5,2%. Однако доходы общего фонда вырастут лишь на 3,7%, а доходы специального фонда - на 19,6%. Аналогично расходы общего фонда возрастут на 3,8%, а доходы специального фонда - на 18,1%.

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