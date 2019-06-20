У Зеленского рассказали о реформе АП и планах ее переноса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский планирует на Банковой создать художественный музей

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует переместить Администрацию президента, а на улице Банковой создать художественный музей. Об этом он заявил во время неформальной встречи с журналистами, сообщает команда Зеленского на Telegram-канале.

Переименование Администрации президента

Название "Администрация президента" хотят изменить на "Офис президента".

"Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами, был параллельно Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", - заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Сокращение штата АП

Также сообщается, что Зеленский планирует на Банковой создать художественный музей и модернизировать его. По словам президента, это будет "большой исторический музей".

Уменьшение количества работников в АП

Зеленский отметил, что подписал документ, который предусматривает уменьшение количества работников в Администрации президента.

"Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей", - сказал он.

Также отмечается, что перенос АП будет реализован за счет европейский грантов.

Напомним, в апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АПУ из здания на Банковой.

"У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на Администрацию? … Очень хочу (переехать с Банковой, - ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его (здание Администрации президента, - ред.), если позволит общество, отдал бы…", - добавил Зеленский.

До этого, уже экс-начальник государственной охраны Валерий Гелетей отметил, что идея о переносе Администрации президента - "не лучший вариант".