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Вийдіть отсюда, розбійники: українці про збільшення фінансування АП

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Офіс АП планує збільшити витрати на 4,1%

Офіс Володимира Зеленського збільшить фінансування в 2020 році на 39,4 мільйона гривень. Про це йдеться в тексті проекту держбюджету, опублікованому на сайті парламенту. У зв'язку з цим українці в Facebook під публікацією РБК-Україна висловили своє обурення.

Зазначимо, що у Держбюджеті на 2019 на обслуговування президента Петра Порошенка було виділено 947,2 мільйона гривень (на 10% менше, ніж у 2018 році), пише видання "Літери". В той час, як в 2020 році витрати на президента Володимира Зеленського пропонують знову підвищити на 4,2% до 986,6 мільйонів гривень.

У проекті держбюджету на 2020 рік також пропонується виділити на Апарат Верховної ради із загального фонду держбюджету 1 967 млн грн, що на 0,2% більше, ніж у 2019 році (1 964 млн грн).

Українці не бачать підстав для збільшення фінансування Адміністрації Президента в 2020 році:

  • Напевно, всі, хто приходять, починають з себе, коханих... традиція, однак... Але нам же обіцяли всіх нових і все по-новому! Не чую захоплених оплесків...
  • Я ніяк не ставлюся, а ось 73% мають пряме відношення. Нехай радіють. "І немає інших турбот" і видатків у "зубожілої" держави...
  • Ого! Витрати на офіс збільшують... Напевно, все ж вирішили придбати Вовчику лісапед. Броньований...
  • Чого мовчать ті, хто обирав? Шкода тільки, що всі нормальні страждають! А як це було видно ще до виборів!!!!! Шкода, що так багато сліпих!
  • Все як і раніше: замість скорочення і урізування - деребан бюджету.
  • Видно, ДУЖЕ ДОРОГИЙ новий велосипед вирішили купити для Голобородьки))))))
  • Все вірно: скорочуємо держфінансування українського кінематографа, так ці гроші кудись же треба прилаштувати, щоб не лежали марно (((
  • Потрібно думати про зарплати простих людей.
  • Слуги повинні добре їсти, щоб сили були.
  • Перевіряйте факти. Краще дивіться відео.
  • Вийдіть звідси, розбійники.

Зеленський збільшить фінансування АП у 2020 році - реакція українців (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що планує перемістити Офіс президента, а на вулиці Банковій створити художній музей.

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