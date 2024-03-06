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Виявляється, защіпки від упаковок хліба можуть врятувати життя. Ось що треба робити

Чим можуть бути корисні защіпки від хліба (скриншот)
Автор: Василина Копитко

Защібки від упаковок хліба більшість із нас викидає у смітник, але цього не варто робити. Адже зараз волонтери масово просять українців надсилати їх їм і вони використають це для допомоги армії.

Про те, як із користю можна використати защіпки від хліба, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Навіщо збирають защіпки від хліба

Защіпки від хліба потрібні волонтерам, які виготовляють дрони - це важливі для них речі, які суттєво знижують вартість пристроїв. Тому усіх українці закликають збирати ці защіпки та передавати місцевим волонтерам.

Ящики для збору таких защіпок нерідко встановлюють в офісах, бібліотеках, школах чи інших навчальних закладах, магазинах тощо. Нерідко про збір оголошують у соцмережах, у цьому випадку можна защіпки відправити поштою.

Де саме збирають защіпки у вашому місті можна дізнатись у місцевих групах у соцмережах. 

Оголошення про збір защіпок від хліба (скриншот)

Додамо також, що часто разом із застібками від упаковок хліба збирають ще кришечки від пляшок - їх здають на переробку, але отримані гроші направляють на потреби ЗСУ. А ще збирають упакування із-під дитячих пюре, згущеного молока, кетчупів, гірчиці тощо - із них волонтери роблять грілки для військових.

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