Оказывается, защелки от упаковок хлеба могут спасти жизнь. Вот что нужно делать

Зачем собирают защелки от хлеба

Защелки от хлеба нужны волонтерам, которые изготавливают дроны - это важные для них вещи, которые существенно снижают стоимость устройств. Поэтому всех украинцев призывают собирать эти защелки и передавать их местным волонтерам.

Ящики для сбора таких защелок нередко устанавливают в офисах, библиотеках, школах или других учебных заведениях, магазинах и т.п. Нередко о сборе объявляют в соцсетях, в этом случае защелки можно отправить по почте.

Где именно собирают защелки в вашем городе можно узнать в местных группах в соцсетях.

Объявления о сборе защелок от хлеба (скриншот)

Добавим также, что часто вместе с застежками от упаковок хлеба собирают крышечки от бутылок - их сдают на переработку, а полученные деньги направляют на нужды ВСУ. А еще собирают упаковки из-под детских пюре, сгущенки, кетчупов, горчицы и т. д. - из них волонтеры делают грелки для военных.