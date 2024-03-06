RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оказывается, защелки от упаковок хлеба могут спасти жизнь. Вот что нужно делать

Чем могут быть полезны защелки от хлеба (скриншот)
Автор: Василина Копытко

Защелки от упаковок хлеба большинство из нас выбрасывает в помойку, но этого не стоит делать. Ведь сейчас волонтеры массово просят украинцев присылать их им и они используют это для помощи армии.

О том, как с пользой можно использовать защелки от хлеба, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Зачем собирают защелки от хлеба

Защелки от хлеба нужны волонтерам, которые изготавливают дроны - это важные для них вещи, которые существенно снижают стоимость устройств. Поэтому всех украинцев призывают собирать эти защелки и передавать их местным волонтерам.

Ящики для сбора таких защелок нередко устанавливают в офисах, библиотеках, школах или других учебных заведениях, магазинах и т.п. Нередко о сборе объявляют в соцсетях, в этом случае защелки можно отправить по почте.

Где именно собирают защелки в вашем городе можно узнать в местных группах в соцсетях.

Объявления о сборе защелок от хлеба (скриншот)

Добавим также, что часто вместе с застежками от упаковок хлеба собирают крышечки от бутылок - их сдают на переработку, а полученные деньги направляют на нужды ВСУ. А еще собирают упаковки из-под детских пюре, сгущенки, кетчупов, горчицы и т. д. - из них волонтеры делают грелки для военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиВолонтеры