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Виявляється, защіпки від упаковок хліба можуть врятувати життя. Ось що треба робити

Середа 06 березня 2024 14:41
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Виявляється, защіпки від упаковок хліба можуть врятувати життя. Ось що треба робити Чим можуть бути корисні защіпки від хліба (скриншот)
Автор: Василина Копитко

Защібки від упаковок хліба більшість із нас викидає у смітник, але цього не варто робити. Адже зараз волонтери масово просять українців надсилати їх їм і вони використають це для допомоги армії.

Про те, як із користю можна використати защіпки від хліба, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Навіщо збирають защіпки від хліба

Защіпки від хліба потрібні волонтерам, які виготовляють дрони - це важливі для них речі, які суттєво знижують вартість пристроїв. Тому усіх українці закликають збирати ці защіпки та передавати місцевим волонтерам.

Ящики для збору таких защіпок нерідко встановлюють в офісах, бібліотеках, школах чи інших навчальних закладах, магазинах тощо. Нерідко про збір оголошують у соцмережах, у цьому випадку можна защіпки відправити поштою.

Де саме збирають защіпки у вашому місті можна дізнатись у місцевих групах у соцмережах.

Виявляється, защіпки від упаковок хліба можуть врятувати життя. Ось що треба робитиВиявляється, защіпки від упаковок хліба можуть врятувати життя. Ось що треба робити

Виявляється, защіпки від упаковок хліба можуть врятувати життя. Ось що треба робитиОголошення про збір защіпок від хліба (скриншот)

Додамо також, що часто разом із застібками від упаковок хліба збирають ще кришечки від пляшок - їх здають на переробку, але отримані гроші направляють на потреби ЗСУ. А ще збирають упакування із-під дитячих пюре, згущеного молока, кетчупів, гірчиці тощо - із них волонтери роблять грілки для військових.

Раніше ми писали про те, куди здавати кришечки на допомогу ЗСУ.

Читайте також про те, як українцям отримати гуманітарну допомогу у різних областях України.

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