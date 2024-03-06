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Оказывается, защелки от упаковок хлеба могут спасти жизнь. Вот что нужно делать

Среда 06 марта 2024 14:41
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Оказывается, защелки от упаковок хлеба могут спасти жизнь. Вот что нужно делать Чем могут быть полезны защелки от хлеба (скриншот)
Автор: Василина Копытко

Защелки от упаковок хлеба большинство из нас выбрасывает в помойку, но этого не стоит делать. Ведь сейчас волонтеры массово просят украинцев присылать их им и они используют это для помощи армии.

О том, как с пользой можно использовать защелки от хлеба, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Зачем собирают защелки от хлеба

Защелки от хлеба нужны волонтерам, которые изготавливают дроны - это важные для них вещи, которые существенно снижают стоимость устройств. Поэтому всех украинцев призывают собирать эти защелки и передавать их местным волонтерам.

Ящики для сбора таких защелок нередко устанавливают в офисах, библиотеках, школах или других учебных заведениях, магазинах и т.п. Нередко о сборе объявляют в соцсетях, в этом случае защелки можно отправить по почте.

Где именно собирают защелки в вашем городе можно узнать в местных группах в соцсетях.

Оказывается, защелки от упаковок хлеба могут спасти жизнь. Вот что нужно делатьОказывается, защелки от упаковок хлеба могут спасти жизнь. Вот что нужно делать

Оказывается, защелки от упаковок хлеба могут спасти жизнь. Вот что нужно делатьОбъявления о сборе защелок от хлеба (скриншот)

Добавим также, что часто вместе с застежками от упаковок хлеба собирают крышечки от бутылок - их сдают на переработку, а полученные деньги направляют на нужды ВСУ. А еще собирают упаковки из-под детских пюре, сгущенки, кетчупов, горчицы и т. д. - из них волонтеры делают грелки для военных.

Раньше мы писали о том, куда сдавать крышечки на помощь ВСУ.

Читайте также о том, как украинцам получить гуманитарную помощь в разных областях Украины.

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