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Виявлено найбільший у світі кораловий риф. Його довжина 500 км!

Понеділок 29 січня 2024 17:56
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Виявлено найбільший у світі кораловий риф. Його довжина 500 км! Виявлено найбільший у світі кораловий риф, який багатий на невідомі види фауни (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Морські дослідники з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) виявили та додали на карту найбільший у світі глибоководний кораловий риф. Ця величезна екосистема є домом для сотень видів тварин, про існування яких раніше люди навіть не підозрювали.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видавництво журналів MDPI, що рецензуються.

Що відомо про виявлений кораловий риф

Незвіданий раніше світ розташований на глибині від 500 до 1000 метрів за 160 кілометрів від берегової лінії США, між штатами Північна Кароліна та Флорида. Його довжина оцінюється в 500 кілометрів, а в деяких ділянках ширина сягає 109 кілометрів. Загальна площа мережі становить приблизно 2,6 мільйона гектарів.

Найбільшу кількість коралів виявлено у районі, який дослідники назвали "Мільйон курганів".

Виявлено найбільший у світі кораловий риф. Його довжина 500 км!Скріншот

Вчені, починаючи з 1960-х років, були обізнані про наявність глибоководних коралів на плато Блейка, але до цього часу вони не мали достатніх технологій, обладнання та фінансування для повноцінного вивчення морського дна.

"Мільйон курганів" в основному складається з кам'янистих коралів Desmophyllum pertusum, які здатні проживати тисячі років.

На відміну від мілководних коралів, які отримують харчування переважно завдяки фотосинтезу, ці корали харчуються плаваючими біологічними частинками, такими як мертві клітини та мікроорганізми. Вони також відрізняються своїм примарно-білим кольором.

Виявлено найбільший у світі кораловий риф. Його довжина 500 км!Виявлено найбільший у світі кораловий риф. Його довжина 500 км!Скріншот

Ці простори знаходяться прямо під Гольфстрім - глибокою, поживною течією теплої води. Дослідники вважають, що це підводне "автострадне сполучення" забезпечує корали всім необхідним для їхнього процвітання.

Можливо, що під подібними океанічними течіями по всьому світу існують ще масштабніші глибоководні коралові рифи.

Нагадаємо, що вчені знайшли зуб мегалодону, якому кілька мільйонів років.

Ми також писали про вчених, які показали загублене місто на дні океану.

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