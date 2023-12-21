Вчені знайшли зуб мегалодона, якому кілька мільйон років

Археологам з Університету Вайомінга (США) вдалося виявити зуб мегалодону, який добре зберігся. Вік знахідки оцінюється в 3,5 мільйонів років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про здоров'я, космос, природу, технології та довкілля ScienceAlert .

На дні Тихого океану, на глибині приблизно 3 000 метрів, виявили скам'янілість, яка виглядає так, ніби вона щойно впала в пісок, зазначають вчені.

Зуб, який знайшли на дні океану (фото: Historical Biology)

При огляді давнього зуба на суходолі виявилося, що його кінчик зламаний. Однак краї залишаються майже такими ж гострими, як у той день, коли вони востаннє розрізали хижака. Розмір цієї знахідки становить 63-68 міліметрів.

Кінчики зуба мегалодону (фото: Historical Biology)

Зуби мегалодонів раніше вже зустрічалися, проте ніколи не виявлялися практично в тому ж стані, що й мільйони років тому. За своє життя вони губили сотні зубів, як і сучасні акули.

Якого розміру був мегалодон

Мегалодон є одним із найдавніших представників світу акул. Його скам'янілості сягають глибокої давнини, 20 мільйонів років тому. Ця гігантська акула проіснувала в океанах приблизно 13 мільйонів років, доки не зникла близько 3,6 мільйона років тому.

Цей хижак не тільки займає місце найбільшої акули в історії, але також залишається одним з найбільших риб, що колись населяли води нашої планети.

Відомості про статуру мегалодону, здатного легко впоратися з сучасними представниками акулячого світу, засновані в основному на його величезних зубах, порівнянних за розміром з людську руку.

На жаль, інші частини кістяка цього древнього хижака, такі як м'які тканини, не збереглися протягом останніх 3,6 мільйонів років з моменту його зникнення.

Мегалодон досягав значних розмірів, приблизно 15-18 метрів у довжину, що втричі перевищує розміри найбільшої великої зареєстрованої білої акули. За своєю довжиною він міг змагатися із сучасними китовими акулами, найбільша з яких сягає 18,8 метра завдовжки.