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Ученые показали затерянный город на дне океана: ничего подобного до сих пор никто не находил

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Четверг 25 августа 2022 20:30
Ученые показали затерянный город на дне океана: ничего подобного до сих пор никто не находил На дне Атлантического океана ученые обнаружили затерянный город (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На дне Атлантического океана исследователи уникальную местность со структурами в виде стен и столбов. Он находится на глубине более 700 метров и ученые окрестили эту местность "затерянным городом".

Об этом затерянном городе рассказали в статье ScienceAlert.

Территория затерянного города занимает почти 500 квадратных километров. На ней находятся гидротермальные источники, высота которых колеблется от совсем крошечных до башен высотой в 60 метров.

Этот затерянный город обнаружили еще в 2000 году с помощью автономных подводных исследовательских аппаратов. С тех пор начаты исследования этого уникального места в Атлантическом океане.

Ученые считают, что это место - долговременное гидротермальное поле существования для живых существ. И ничего подобного в других океанах и местах на планете ранее обнаружено не было.

Ученые показали затерянный город на дне океана: ничего подобного до сих пор никто не находил

Фото: Дистанционно управляемый автомобиль освещает шпили Затерянного города.(Д. Келли)

Более 120 тысяч лет, а может и дольше, гидротермальное поле взаимодействовало с морской водой, выбрасывая водород, метан и другие растворенные газы в океан.

В трещинах и расщелинах месторождения углеводороды питают различные микробные существа без присутствия кислорода. И многие из этих видов науке неизвестны.

Затерянный город стал домом для множества улиток и ракообразных, еще там есть крабы, креветки, морские ежи. Угри встречаются, но реже.

Углеводороды образовались в жерлах Затерянного города не из атмосферного углекислого газа или солнечного света, а в результате химических реакций на морском дне.

Ученые показали затерянный город на дне океана: ничего подобного до сих пор никто не находил

Фото: Побеги бактерий, живущие на кальцитовой шахте в Затерянном городе.(Вашингтонский университет)

"В этом затерянном городе мы видим очень развитую микробную экосистему. Возможно, что-то подобное можно увидеть на спутнике Сатурна Энцеладе и спутнике Юпитера Европе, которые тоже имеют океаны под поверхностью. А, может даже когда Марс был покрыт водой, там существовали такие же микробные общества на дне", - рассказал микробиолог Уильям Бразелтон.

Самый высокий монолит назвали Посейдоном - в честь греческого бога. Его высота более 60 метров. Есть там и утес с короткими вспышками активности - жерла сочатся жидкостью, которые создают скопления тонких, многозубцовых карбонатных наростов и они торчат наружу, как пальцы, поднятые вверх.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что на дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных.

А еще писали о том, что в древних пещерах Гавайев обнаружили загадочные формы жизни, которые шокировали ученых.

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ученые океан наука
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