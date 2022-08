Ученые показали затерянный город на дне океана: ничего подобного до сих пор никто не находил

Территория затерянного города занимает почти 500 квадратных километров. На ней находятся гидротермальные источники, высота которых колеблется от совсем крошечных до башен высотой в 60 метров.

Этот затерянный город обнаружили еще в 2000 году с помощью автономных подводных исследовательских аппаратов. С тех пор начаты исследования этого уникального места в Атлантическом океане.

Ученые считают, что это место - долговременное гидротермальное поле существования для живых существ. И ничего подобного в других океанах и местах на планете ранее обнаружено не было.

Фото: Дистанционно управляемый автомобиль освещает шпили Затерянного города. ( Д. Келли)

Более 120 тысяч лет, а может и дольше, гидротермальное поле взаимодействовало с морской водой, выбрасывая водород, метан и другие растворенные газы в океан.

So why exactly is the UN negotiating protection for high seas biodiversity? This is why For world treasures at the bottom of the ocean...#OneOceanOneEarth #HighSeas #BBNJ https://t.co/dq3EMxrW2M