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Выявлен самый большой в мире коралловый риф. Его протяженность 500 км!

Понедельник 29 января 2024 17:56
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Выявлен самый большой в мире коралловый риф. Его протяженность 500 км! Обнаружен самый большой в мире коралловый риф, который богат неизвестными видами фауны (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Морские исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили и добавили на карту самый крупный в мире глубоководный коралловый риф. Эта огромная экосистема служит домом для сотен видов животных, о существовании которых ранее люди даже не подозревали.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издательство рецензируемых журналов MDPI.

Что известно про обнаруженный коралловый риф

Неизведанный ранее мир расположен на глубине от 500 до 1000 метров в 160 километрах от береговой линии США, между штатами Северная Каролина и Флорида. Его протяженность оценивается в 500 километров, а в некоторых участках ширина достигает 109 километров. Общая площадь этой сети составляет приблизительно 2,6 миллиона гектаров.

Наибольшее количество кораллов обнаружено в районе, который исследователи назвали "Миллион курганов".

Выявлен самый большой в мире коралловый риф. Его протяженность 500 км!Скриншот

Ученые, начиная с 1960-х годов, были осведомлены о наличии глубоководных кораллов на плато Блейка, но до настоящего времени у них не было достаточных технологий, оборудования и финансирования для полноценного изучения морского дна.

"Миллион курганов" в основном состоит из каменистых кораллов Desmophyllum pertusum, которые способны проживать тысячи лет.

В отличие от мелководных кораллов, которые получают питание преимущественно благодаря фотосинтезу, эти кораллы питаются плавающими биологическими частицами, такими как мёртвые клетки и микроорганизмы. Они также отличаются своим призрачно-белым цветом.

Выявлен самый большой в мире коралловый риф. Его протяженность 500 км!Выявлен самый большой в мире коралловый риф. Его протяженность 500 км!Скриншот

Эти просторы находятся прямо под Гольфстримом - глубоким, питательным течением тёплой воды. Исследователи считают, что это подводное "автострадное сообщение" обеспечивает кораллы всем необходимым для их процветания.

Возможно, что под подобными океаническими течениями по всему миру существуют ещё более масштабные глубоководные коралловые рифы.

Напомним, что ученые нашли зуб мегалодона, которому несколько миллионов лет.

Мы также писали про ученых, которые показали затерянный город на дне океана.

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