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Виявилося, що люди з цим кольором волосся найпривабливіші

Який колір волосся більш привабливий (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Людей за кольором волосся заведено ділити на три основні типи: брюнети, блондини і руді. Звісно, існує багато проміжних відтінків, але найчастіші "баталії" за привабливість ведуться між темноволосими, світловолосими і рудоволосими чоловіками й жінками.

Про це йдеться в дослідженні науковців з Коледжу природничих і медичних наук Університету Тампи.

Кого обирають чоловіки і жінки?

Вчені проаналізували вподобання понад 1900 студентів і студенток університету за допомогою опитування. Згідно з дослідженням, як чоловіки, так і жінки вважали людей з темним кольором волосся, тобто брюнетів, більш привабливими, ніж тих, хто має будь-який інший колір волосся.

Науковці демонстрували фотографії однієї жінки з різними кольорами волосся і виявили, що 67 відсотків чоловіків віддають перевагу брюнетці, а 71 відсоток жінок вибрали брюнета.

На другому місці опинилися люди зі світлим волоссям. 27 відсотків чоловіків вибрали фотографію білявої жінки як найпривабливішу, і 23 відсотки жінок так само віддали перевагу світлому волоссю.

Проте руде волосся обидві групи вважали найменш привабливим. Лише 6 відсотків чоловіків і 6 відсотків жінок вибрали рудоволосий тип.

Чому брюнетки і брюнети?

Темне волосся є не тільки найпоширенішим у світі, а ще й викликає у людей позитивні асоціації.

Зокрема цей колір волосся пов’язували з різними позитивними якостями, які можуть бути привабливими для обох статей.

Колір волосся брюнетки у жінок асоціюється з декількома характеристиками особистості, такими як інтелект, незалежність, компетентність та інші хороші риси.

І не важливо, що жінка на фотографіях не була природною брюнеткою.

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