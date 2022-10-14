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Оказалось, что люди с этим цветом волос самые привлекательные

Какой цвет волос более привлекателен (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Людей по цвету волос принято делить на три основных типа: брюнеты, блондины и рыжие. Конечно, существует много промежуточных оттенков, но самые частые "баталии" за привлекательность ведутся между темноволосыми, светловолосыми и рыжеволосыми мужчинами и женщинами.

Об этом говорится в исследовании ученых из Колледжа естественных и медицинских наук Университета Тампы.

Кого выбирают мужчины и женщины?

Ученые проанализировали предпочтения более 1900 студентов и студенток университета с помощью опроса. Согласно исследованию, как мужчины, так и женщины считали людей с темным цветом волос, то есть брюнетов, более привлекательными, чем тех, кто имеет любой другой цвет волос.

Ученые демонстрировали фотографии одной женщины с разными цветами волос и обнаружили, что 67 процентов мужчин предпочитают брюнетку, а 71 процент женщин выбрали брюнета.

На втором месте оказались люди со светлыми волосами. 27 процентов мужчин выбрали фотографию белокурой женщины как самую привлекательную, и 23 процента женщин так же предпочли светлые волосы.

Однако рыжие волосы обе группы считали менее привлекательными. Лишь 6 процентов мужчин и 6 процентов женщин выбрали рыжеволосый тип.

Почему брюнетки и брюнеты?

Темные волосы не только самые распространенные в мире, но еще и вызывают у людей положительные ассоциации.

В частности, этот цвет волос связывали с различными положительными качествами, которые могут быть привлекательными для обоих полов.

Цвет брюнетки у женщин ассоциируется с несколькими характеристиками личности, такими как интеллект, независимость, компетентность и другие хорошие черты.

И не важно, что женщина на фотографиях не была натуральной брюнеткой.

Раньше мы писали, как часто можно красить волосы, чтобы не навредить здоровью.

Также читайте, про самые распространенные ошибки в уходе за волосами, приводящие к ломкости.

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наука