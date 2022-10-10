Ці поширені помилки роблять волосся ламким: чого слід уникати

Шкідливі звички у догляді за волоссям негативно впливають на його стан. Жінки щоденно здійснюють багато помилок, навіть не помічаючи цього.

Щоб мати ідеальний вигляд, важливо мати доглянуте та блискуче волосся. Іноді навіть дорогі засоби для волосся не можуть зробити його ідеальним.

Яких помилок слід уникати

Неправильне миття волосся

Серед найосновніших засобів догляду за волоссям є його миття. Якщо у людини тонке волосся, то воно схильне до жирності. Тому мити його рекомендовано три рази на тиждень.

Сухе та кучеряве волосся бажано мити один раз на тиждень.

Надмірне використання засобів

Незалежно від того, пряме у вас, чи кучеряве волосся, надмірне використання засобів для догляду може нашкодити. Рекомендується дотримуватися кількості, яка зазначена на упакуванні засобу.

Занадто гаряча вода шкодить волоссю

Мити голови занадто гарячою водою - одна з найгірших звичок. Цю помилку часто допускають через те, що волосся миють одночасно з тілом. Надмірна температура може не тільки пошкодити волосся, але й зробити його ламким і грубим. Тому рекомендується мити теплою водою.

Погано нанесений кондиціонер робить волосся жирним

Кондиціонер дозволяє розплутати волосся та зробити його більш еластичним. Незалежно від того, якої довжини волосся, не рекомендується пропускати цей зволожуючий засіб.

Однак важливо рівномірно нанести засіб на волосся. Після 2-3 хвилин його можна змити. Важливо пам'ятати, якщо нанести кондиціонер на корені, то волосся буде швидко жирніти.

Сон з мокрим волоссям

Ця помилка часто допускається і може мати серйозні наслідки для волосся. Мокре волосся дуже крихке, тому від рухів і тиску на подушку, воно дуже ламається.