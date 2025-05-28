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Вівсянка по-новому від Джеймі Олівера: незвичний рецепт з корицею

Рецепт вівсянки від Джеймі Олівера (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вівсянка - класичний сніданок, який можна приготувати по-новому. Простий рецепт з незвичайними інгредієнтами та смаковими поєднаннями допоможе урізноманітнити ваше меню і зробить ранок смачнішим і кориснішим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт відомого британського шеф-кухаря Джеймі Олівера.

Список інгредієнтів

Вівсянку корисно їсти на сніданок, адже вона покращує травлення, допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові і сприяє відчуттю ситості.

Для приготування смачної вівсянки знадобляться так інгредієнти:

  • 1/2 великого яблука
  • 60 г вівсяних пластівців
  • 400 мл молока
  • 1/2 чайної ложки меленої кориці

Швидкий спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити яблуко від шкірки та натерти на тертці. Далі покладіть всі інгредієнти в сотейник з товстим дном або у сковороду з антипригарним покриттям.

Поставте на вогонь та варіть кашу на малому вогні, постійно помішуючи, протягом 10 хвилин. Каша має стати схожою на густу сметану за консистенцією. 

Зніміть кашу з вогню і подавайте. 

Вівсянка з корицею та яблуками (фото: jamieoliver.com)

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