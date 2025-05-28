Вівсянка по-новому від Джеймі Олівера: незвичний рецепт з корицею

Список інгредієнтів

Вівсянку корисно їсти на сніданок, адже вона покращує травлення, допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові і сприяє відчуттю ситості.

Для приготування смачної вівсянки знадобляться так інгредієнти:

1/2 великого яблука

60 г вівсяних пластівців

400 мл молока

1/2 чайної ложки меленої кориці

Швидкий спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити яблуко від шкірки та натерти на тертці. Далі покладіть всі інгредієнти в сотейник з товстим дном або у сковороду з антипригарним покриттям.

Поставте на вогонь та варіть кашу на малому вогні, постійно помішуючи, протягом 10 хвилин. Каша має стати схожою на густу сметану за консистенцією.

Зніміть кашу з вогню і подавайте.

Вівсянка з корицею та яблуками (фото: jamieoliver.com)