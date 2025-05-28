Овсянка по-новому от Джейми Оливера: необычный рецепт с корицей

Список ингредиентов

Овсянку полезно есть на завтрак, ведь она улучшает пищеварение, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и способствует ощущению сытости.

Для приготовления вкусной овсянки понадобятся так ингредиенты:

1/2 большого яблока

60 г овсяных хлопьев

400 мл молока

1/2 чайной ложки молотой корицы

Быстрый способ приготовления

Сначала нужно очистить яблоко от кожуры и натереть на терке. Далее положите все ингредиенты в сотейник с толстым дном или в сковороду с антипригарным покрытием.

Поставьте на огонь и варите кашу на малом огне, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Каша должна стать похожей на густую сметану по консистенции.

Снимите кашу с огня и подавайте на стол.

Овсянка с корицей и яблоками (фото: jamieoliver.com)