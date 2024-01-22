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"Вивіз пару мільйонів євро". Український співак розкрив невідомі подробиці про Винника

Понеділок 22 січня 2024 16:51
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"Вивіз пару мільйонів євро". Український співак розкрив невідомі подробиці про Винника EL Кравчук та Олег Винник (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак EL Кравчук розкрив невідомі деталі про виконавця Олега Винника, який після початку великої війни втік до Німеччини. Зокрема, він пригадав про політичні амбіції артиста у 2019 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для видання "Телеграф".

EL Кравчук про Олега Винника

Так, співак вважає, що Винник завжди мав мале відношення до України.

"Багато років він працював у Німеччині до того, як з'явився в Києві. Вже там була кар'єра, співав у театрах. Очевидно, він повернеться до цього, коли раніше виступав на німецькій сцені", - припустив виконавець.

&quot;Вивіз пару мільйонів євро&quot;. Український співак розкрив невідомі подробиці про Винника

Олег Винник (фото: facebook.com.OleggVynnyk.official)

"І буде жити, як жив до того, як вирішив пару років в Києві попрацювати і пару мільйонів євро вивезти в Європу після виборів. І все. Буде цікаво, коли дізнаються, скільки він заробив на цих виборах, де всі програли. Ніхто там не виграв, але гроші заплатили", - додав Кравчук.

Нагадаємо, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року у списки політичних партій та на мажоритарні округи почали масово мігрувати відомі зірки. І Олег Винник - один із них.

Тоді артист висловив підтримку Аграрній партії України та разом із лідером цієї політичної сили Михайлом Поплавським проводив агітаційні тури по країні.

&quot;Вивіз пару мільйонів євро&quot;. Український співак розкрив невідомі подробиці про Винника

Олег Винник і Михайло Поплавський у 2019 році (фото: facebook.com/poplavskiymichail)

"Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим ... Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не виїжджала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським", - говорив улюбленець "вовчиць", який сам через декілька років виїхав до Німеччини.

Нагадаємо, раніше про співака-втікача висловився відомий продюсер.

Також EL Кравчук розповідав, як через окупацію не міг поховати батька.

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EL Кравчук Олег Винник звезды шоу-бизнеса
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