"Вивіз пару мільйонів євро". Український співак розкрив невідомі подробиці про Винника
Український співак EL Кравчук розкрив невідомі деталі про виконавця Олега Винника, який після початку великої війни втік до Німеччини. Зокрема, він пригадав про політичні амбіції артиста у 2019 році.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для видання "Телеграф".
EL Кравчук про Олега Винника
Так, співак вважає, що Винник завжди мав мале відношення до України.
"Багато років він працював у Німеччині до того, як з'явився в Києві. Вже там була кар'єра, співав у театрах. Очевидно, він повернеться до цього, коли раніше виступав на німецькій сцені", - припустив виконавець.
Олег Винник (фото: facebook.com.OleggVynnyk.official)
"І буде жити, як жив до того, як вирішив пару років в Києві попрацювати і пару мільйонів євро вивезти в Європу після виборів. І все. Буде цікаво, коли дізнаються, скільки він заробив на цих виборах, де всі програли. Ніхто там не виграв, але гроші заплатили", - додав Кравчук.
Нагадаємо, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року у списки політичних партій та на мажоритарні округи почали масово мігрувати відомі зірки. І Олег Винник - один із них.
Тоді артист висловив підтримку Аграрній партії України та разом із лідером цієї політичної сили Михайлом Поплавським проводив агітаційні тури по країні.
Олег Винник і Михайло Поплавський у 2019 році (фото: facebook.com/poplavskiymichail)
"Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим ... Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не виїжджала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським", - говорив улюбленець "вовчиць", який сам через декілька років виїхав до Німеччини.
Нагадаємо, раніше про співака-втікача висловився відомий продюсер.
Також EL Кравчук розповідав, як через окупацію не міг поховати батька.